La Suède marque les esprits... et cinq buts

Le sélectionneur suédois Graham Potter a pu compter sur ses joueurs évoluant en Premier League pour débuter leur Coupe du monde par un solide succès. Auteur d'un doublé (7e/90e+6), le milieu de terrain de Brighton Yasin Ayari a mis les siens sur orbite, profitant d'une mauvaise sortie du portier tunisien Abdelmouhib Chamakh.
Ce dernier a encore dû s'avouer vaincu à la 30e, lorsque l'attaquant de Liverpool Alexander Isak a trouvé le petit filet au terme d'une contre-attaque foudroyante. Débordés, les Aigles se sont redonné un peu d'air peu avant la pause, lorsqu'Omar Rekik a glissé le cuir dans la cage de Kristoffer Nordfeldt d'une tête imparable (43e).
Mais à l'heure de jeu, les Suédois ont encore parfaitement exploité les errances de la défense tunisienne. Après une récupération de balle directement dans les pieds du capitaine Ellyes Skhiri, Isak a lancé Viktor Gyökeres seul devant Chamakh, et l'attaquant d'Arsenal n'a pas tremblé pour inscrire le 3-1. A peine entré en jeu, Mattias Svanberg a porté le score à 4-1 à la 84e, avant qu'Ayari ne sale encore l'addition dans le temps additionnel.
Eliminée dès la phase de poules en 2022, la Suède profite du match nul entre le Japon et les Pays-Bas (2-2) quelques heures auparavant pour prendre la tête du groupe. Samedi, les Nordiques affronteront les Néerlandais à Houston, tandis que les Aigles tenteront de rebondir face aux Japonais, toujours à Monterrey.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
1
0
1
2
Canada
1
0
1
3
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
1
1
3
2
Maroc
1
0
1
3
Brésil
1
0
1
4
Haïti
1
-1
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
1
2
3
3
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
1
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
1
4
3
2
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
1
-4
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0