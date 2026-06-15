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Problèmes de paperasse
Le voyage de l'Uruguay a été turbulent

L'histoire a fait causer dimanche: l'Uruguay aurait été «interdit d'entrée» aux États-Unis à quelques heures de son premier match de Coupe du monde. La réalité est moins spectaculaire, mais l'incident, lui, est bien réel.
Publié: il y a 35 minutes
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La voyage de la sélection uruguayenne a été chamboulé.
Photo: AFP
Blick Sport

Basée à Cancún pour sa dernière ligne droite, la sélection de Marcelo Bielsa devait rallier Miami dimanche. Son appareil n'a pas obtenu l'autorisation d'entrer aux États-Unis, laissant joueurs et staff bloqués au complexe de Mayakoba, à 45 minutes de l'aéroport de Cancún. La cause de ces tracasseries? Non pas un refus de visa ou un litige migratoire, mais un problème de paperasse lié à l'avion lui-même.

Dans son communiqué, la FIFA détaille: «En raison d'une erreur d'autorisation de la compagnie aérienne au Mexique, le départ de la sélection uruguayenne de Cancún vers Miami a été retardé. La compagnie aérienne a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée. La FIFA est restée en contact étroit avec la sélection uruguayenne tout au long de ce retard et a travaillé avec les partenaires aéroportuaires et opérationnels afin d'accélérer le processus et de limiter au maximum les perturbations sur les déplacements de l'équipe.»

«Raisons indépendantes de notre volonté»

Côté uruguayen, on n'a pas vraiment goûté la chose. L'AUF a renvoyé la responsabilité vers la FIFA, expliquant que le départ avait été retardé «pour des raisons indépendantes de sa volonté», avec un nouveau créneau fixé à 16h15. Au passage, la conférence de presse d'avant-match de Marcelo Bielsa a un temps menacé de sauter avant que le sélectionneur et Josée María Giménez ne se présentent finalement devant la presse au stade dimanche soir.

L'épisode tombe mal dans un Mondial déjà chahuté en coulisses. L'arbitre somalien Omar Artan a, lui, bel et bien été refusé d'entrée sur le territoire américain, et l'Angleterre s'est fait dérober du matériel d'entraînement à son arrivée à Kansas City.

Reste l'essentiel: la Celeste a atterri à temps. Elle affronte l'Arabie saoudite ce lundi 15juin à 18h (heure de l'Est) au Hard Rock Stadium, pour son entrée dans le groupe H. Marcelo Bielsa, enfin devant le micro, s'est voulu rassurant: «Cela n'a pas été un souci à gérer. Jose Maria Gimenez a précisé: «Ces complications ont été un problème, mais nous avons pu les tourner à notre avantage puisque nous avons pu nous reposer à l'hôtel.»

Au moins ça.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
4:1
1
3
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1:4
1
-3
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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