L'histoire a fait causer dimanche: l'Uruguay aurait été «interdit d'entrée» aux États-Unis à quelques heures de son premier match de Coupe du monde. La réalité est moins spectaculaire, mais l'incident, lui, est bien réel.

Blick Sport

Basée à Cancún pour sa dernière ligne droite, la sélection de Marcelo Bielsa devait rallier Miami dimanche. Son appareil n'a pas obtenu l'autorisation d'entrer aux États-Unis, laissant joueurs et staff bloqués au complexe de Mayakoba, à 45 minutes de l'aéroport de Cancún. La cause de ces tracasseries? Non pas un refus de visa ou un litige migratoire, mais un problème de paperasse lié à l'avion lui-même.

Dans son communiqué, la FIFA détaille: «En raison d'une erreur d'autorisation de la compagnie aérienne au Mexique, le départ de la sélection uruguayenne de Cancún vers Miami a été retardé. La compagnie aérienne a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée. La FIFA est restée en contact étroit avec la sélection uruguayenne tout au long de ce retard et a travaillé avec les partenaires aéroportuaires et opérationnels afin d'accélérer le processus et de limiter au maximum les perturbations sur les déplacements de l'équipe.»

«Raisons indépendantes de notre volonté»

Côté uruguayen, on n'a pas vraiment goûté la chose. L'AUF a renvoyé la responsabilité vers la FIFA, expliquant que le départ avait été retardé «pour des raisons indépendantes de sa volonté», avec un nouveau créneau fixé à 16h15. Au passage, la conférence de presse d'avant-match de Marcelo Bielsa a un temps menacé de sauter avant que le sélectionneur et Josée María Giménez ne se présentent finalement devant la presse au stade dimanche soir.

L'épisode tombe mal dans un Mondial déjà chahuté en coulisses. L'arbitre somalien Omar Artan a, lui, bel et bien été refusé d'entrée sur le territoire américain, et l'Angleterre s'est fait dérober du matériel d'entraînement à son arrivée à Kansas City.

Reste l'essentiel: la Celeste a atterri à temps. Elle affronte l'Arabie saoudite ce lundi 15juin à 18h (heure de l'Est) au Hard Rock Stadium, pour son entrée dans le groupe H. Marcelo Bielsa, enfin devant le micro, s'est voulu rassurant: «Cela n'a pas été un souci à gérer. Jose Maria Gimenez a précisé: «Ces complications ont été un problème, mais nous avons pu les tourner à notre avantage puisque nous avons pu nous reposer à l'hôtel.»

Au moins ça.