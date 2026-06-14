Le Japon arrache un point face aux Pays-Bas

Pas de vainqueur pour le premier match du groupe F à Dallas! Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un nul 2-2. La première période entre deux nations faisant partie du top 20 mondial fut assez terne avec une possession de balle très nette en faveur des Bataves (près de 70%), mais qui n'a pas franchement débouché sur des actions très concrètes.
Ce fut différent dès le retour des vestiaires. Les Pays-Bas ont ouvert le score à la 51e. Sur un centre parfait de Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk a soigneusement déposé le ballon de la tête loin du gardien Zion Suzuki. Le Japon ne s'est pas laissé démonter et a répondu à la 57e par Keito Nakamura d'une jolie frappe légèrement déviée au passage par l'un de ses coéquipiers.
Le Japon égalise à la 89e
Les hommes de Ronald Koeman ont moyennement apprécié cette égalisation et à la 64e, Crysencio Summerville a pu enrouler une frappe du gauche pour le 2-1. Mais empreints de bonne volonté, les Samouraï bleus ont réussi à niveler la marque par Daichi Kamada à la 89e, lequel a surpris le portier néerlandais Bart Verbruggen. Les deux autres équipes du groupe, la Suède et la Tunisie, s'affrontent cette nuit.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
1
0
1
2
Canada
1
0
1
3
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
1
1
3
2
Maroc
1
0
1
3
Brésil
1
0
1
4
Haïti
1
-1
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
1
2
3
3
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
1
6
3
2
Equateur
0:0
1
0
1
3
Côte d´Ivoire
0:0
1
0
1
4
Curaçao
1
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Japon
1
0
1
2
Pays-Bas
1
0
1
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0