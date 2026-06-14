Le Japon arrache un point face aux Pays-Bas

Quel spectacle ce dimanche à Dallas! Les Japonais et les Néerlandais se sont séparés sur un match nul (2-2) qui laisse tout ouvert dans ce groupe qui comprend également la Suède et la Tunisie.

ATS Agence télégraphique suisse

Pas de vainqueur pour le premier match du groupe F à Dallas! Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un nul 2-2. La première période entre deux nations faisant partie du top 20 mondial fut assez terne avec une possession de balle très nette en faveur des Bataves (près de 70%), mais qui n'a pas franchement débouché sur des actions très concrètes.

Ce fut différent dès le retour des vestiaires. Les Pays-Bas ont ouvert le score à la 51e. Sur un centre parfait de Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk a soigneusement déposé le ballon de la tête loin du gardien Zion Suzuki. Le Japon ne s'est pas laissé démonter et a répondu à la 57e par Keito Nakamura d'une jolie frappe légèrement déviée au passage par l'un de ses coéquipiers.

Le Japon égalise à la 89e

Les hommes de Ronald Koeman ont moyennement apprécié cette égalisation et à la 64e, Crysencio Summerville a pu enrouler une frappe du gauche pour le 2-1. Mais empreints de bonne volonté, les Samouraï bleus ont réussi à niveler la marque par Daichi Kamada à la 89e, lequel a surpris le portier néerlandais Bart Verbruggen. Les deux autres équipes du groupe, la Suède et la Tunisie, s'affrontent cette nuit.