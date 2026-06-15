Du matériel d'entraînement, des maillots dédicacés et même un jeu Lego ont été volés dans les locaux de l'équipe nationale d'Angleterre, à Kansas City. Deux suspects comparaissent devant le tribunal après ce vol insolite.

Pascal Keusch

Lors de la préparation de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, du matériel d’une valeur d’environ 14'500 francs a été dérobé alors qu’il était acheminé vers le camp de base des Three Lions, à Kansas City. De nouveaux détails sur le contenu du vol viennent désormais d’être révélés.

12'000 francs de maillots dédicacés

Selon des documents judiciaires publiés par la BBC, les malfaiteurs ne se sont pas contentés d’emporter du matériel sportif. Parmi les objets volés figuraient des chaussures de football, des gants de gardien, des tenues d’entraînement, un ballon officiel de la Coupe du monde, ainsi que deux lions en peluche, mascottes symboliques de la sélection anglaise. Une enceinte JBL et plusieurs multiprises faisaient également partie du butin. Mais l’élément le plus insolite de la liste reste sans doute un jeu Lego représentant une chaussure Nike Air, lui aussi emporté par les voleurs.

Liste des objets volés à l'équipe d'Angleterre Quatre paires de chaussures de football (1071 francs au total)

Cinq paires de chaussures (911 chf)

Un maillot rouge dédicacé (4000 chf)

Deux maillots blancs dédicacés (8000 chf)

Un ballon de Coupe du monde (170 chf)

Une paire de gants de gardien (128 chf)

Quatre maillots bleu foncé (valeur non indiquée)

Quatre bas de training bleu foncé (valeur non indiquée)

Quatre maillots à manches longues bleu clair (valeur non indiquée)

Quatre maillots à manches courtes bleu clair (valeur non indiquée)

Deux lions en peluche (valeur non indiquée)

Des multiprises (32 chf.)

Une enceinte JBL (120 chf.)

Un Lego «Nike Air» (80 chf.) Quatre paires de chaussures de football (1071 francs au total)

Cinq paires de chaussures (911 chf)

Un maillot rouge dédicacé (4000 chf)

Deux maillots blancs dédicacés (8000 chf)

Un ballon de Coupe du monde (170 chf)

Une paire de gants de gardien (128 chf)

Quatre maillots bleu foncé (valeur non indiquée)

Quatre bas de training bleu foncé (valeur non indiquée)

Quatre maillots à manches longues bleu clair (valeur non indiquée)

Quatre maillots à manches courtes bleu clair (valeur non indiquée)

Deux lions en peluche (valeur non indiquée)

Des multiprises (32 chf.)

Une enceinte JBL (120 chf.)

Un Lego «Nike Air» (80 chf.) Plus

L’essentiel du préjudice financier est toutefois lié à trois maillots dédicacés. Un maillot rouge et deux maillots blancs de l’équipe nationale sont évalués à eux seuls à 15'000 dollars (environ 12'000 francs), selon les documents de justice.

Dan Burn tout sauf inquiet

Depuis les faits, une grande partie du matériel volé aurait été récupérée. Deux hommes ont été inculpés dans le cadre de l’enquête. D’après la Fédération anglaise, cet incident n’a pratiquement pas perturbé la préparation de l’équipe en vue du Mondial.

«Personnellement, je n’ai rien perdu. C’est même vous, les journalistes, qui nous avez appris ce qui s’était passé», a déclaré le défenseur Dan Burn à la BBC. Selon lui, le sujet n’a quasiment pas été évoqué au sein du groupe. «L’affaire est désormais entre les mains de la police, donc je ne sais pas vraiment ce que je peux en dire. Nous n’en avons pratiquement pas parlé, ce qui montre que personne ne s’en inquiète particulièrement», a-t-il ajouté.

Les Three Lions peuvent ainsi se concentrer pleinement sur leur objectif sportif. L’Angleterre lancera son Mondial mercredi, avec une première rencontre face à la Croatie.