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But d'un joueur du FC Zurich
L'Allemagne en passe sept à Curaçao

L'Allemagne a réussi son entrée dans le tournoi, étrillant Curaçao sur le score de 7-1. Les Curaciens ont inscrit leur seul but par l'intermédiaire du Zurichois Livano Comenencia.
Publié: 21:02 heures
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Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
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L'Allemagne en a passé sept aux Curaciens.
Photo: ISI Photos via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Allemagne a commencé sa Coupe du monde sur les chapeaux de roue. Favorite du groupe E, la Mannschaft a écrasé Curaçao 7-1 à Houston.

Curaçao égalise à 1-1!

Houston, we have a problem. On ne peut pas faire les surpris à la lecture du score, tant le déséquilibre des forces était criant entre la petite nation caribéenne et l'un des poids lourds européens. Très vite installée dans le camp adverse, la sélection de Julian Nagelsmann trouva la faille dès la 6e sur un bel échange entre Wirtz et Nmecha à l'entrée de la surface. Sans opposition, le joueur de Dortmund enroula une frappe du droit pour tromper Room et lancer idéalement les Allemands.

Contre toute attente, le Petit Poucet de ce Mondial, pour sa première Coupe du monde, profita d'un temps faible allemand pour écrire son histoire à la 21e. Sur un ballon mal dégagé, le joueur de Zurich Livano Comenencia déclencha une frappe du gauche, déviée par Kimmich, qui trompa Neuer sur sa droite. Secouée, l'Allemagne repartit à l'assaut et trouva une deuxième fois l'ouverture de la tête par Schlotterbeck (38e) sur un corner parfait de Brown.

Six buteurs différents

Dans le temps additionnel de la première période, Kai Havertz transforma un penalty pour prendre le large. Le 4-1 tomba juste après le retour des vestiaires par Musiala, puis le 5-1 suivit à la 68e par Brown et le 6-1 à la 78e après une belle action conclue par Undav. Six buts par six buteurs différents, on peut parler d'une belle répartition. A la 88e, Havertz a signé un doublé pour alourdir la facture. Le prochain match du groupe a lieu cette nuit entre la Côte d'Ivoire et l'Equateur.

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Équipe
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Mexique
Mexique
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République de Corée
République de Corée
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1
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République Tchèque
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Afrique du Sud
Afrique du Sud
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Groupe B
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Canada
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Qatar
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Groupe C
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Brésil
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Groupe D
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Australie
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Groupe E
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Groupe F
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Groupe G
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Groupe H
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