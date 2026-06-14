Livano Comenencia, défenseur du FC Zurich, participe au Mondial 2026 avec Curaçao. Dimanche, sa sélection affrontera l'Allemagne et le latéral se réjouit d'affronter des stars telles que Jamal Musiala et Florian Wirtz.

Andri Bäggli

Les yeux de Livano Comenencia s’illuminent dès qu’il évoque la Coupe du monde. À 22 ans, le latéral du FC Zurich s’apprête à vivre un rêve d’enfant avec Curaçao, l’un des grands bénéficiaires du passage à 48 équipes du tournoi organisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

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«C’est l’une des plus grandes compétitions du monde et je vais y participer, déclare-t-il avec fierté. J’attends ce moment depuis que je suis tout petit. L’excitation est immense.»

Les larmes de la qualification

Formé dans les sélections juniors néerlandaises, Livano Comenencia nourrissait autrefois l’ambition de représenter les Pays-Bas. Mais à 17 ans, il a choisi de défendre les couleurs de Curaçao, où ses racines familiales restent profondément ancrées. «J’ai joué pour les équipes de jeunes néerlandaises. À l’époque, peu importait le pays. Mais aujourd’hui, mon cœur penche clairement pour Curaçao», explique-t-il. Il se rend régulièrement sur l’île des Caraïbes, que ce soit pour les rassemblements de la sélection ou pour ses vacances.

Pour son peuple, la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 a provoqué une vague d’émotion sans précédent sur l’île. Livano Comenencia se souvient encore de ce moment avec émotion: «Quand c’est devenu réalité, il y avait les supporters, les familles, toute cette ferveur autour de nous. Je n’arrivais pas à y croire. Tout le monde pleurait de joie. Moi aussi. J’ai tellement pleuré que je n’avais plus de larmes.»

«La chaleur peut nous aider»

Curaçao a hérité d’un groupe particulièrement relevé avec la Côte d’Ivoire, l’Équateur et l’Allemagne. Le défenseur sait que son équipe partira dans la peau du petit poucet, mais cela ne l’empêche pas d’aborder le tournoi avec ambition.

Le rendez-vous qu’il attend le plus? Celui face à l’Allemagne. «C’est un immense match. J’ai hâte de me mesurer à des joueurs comme Jamal Musiala ou Florian Wirtz.» Le match contre la Mannschaft se disputera à Houston, en plein milieu de journée. Une donnée que Livano Comenencia estime favorable à son équipe. «Je pense que la chaleur peut nous aider. Certes, nous avons été formés dans la tradition du football néerlandais, où le climat est loin d’être tropical, mais nous avons le sang chaud», lance-t-il avec le sourire.

Prêt à briller au Mondial

Selon lui, Curaçao possède des atouts souvent sous-estimés: « Nous avons de la qualité, de la technique et beaucoup de caractère. Les gens ne pensent pas forcément à nous lorsqu’ils évoquent les grandes nations du football, mais nous allons surprendre beaucoup de monde.»

Et la pression d’une Coupe du monde n'effraie pas Livano Comenencia, bien au contraire. «Honnêtement, c’est exactement pour ça que je suis devenu footballeur. Je veux jouer sur les plus grandes scènes et que le monde entier puisse me voir à la télévision.»

La confiance de son sélectionneur

Dans son parcours international, son sélectionneur Dick Advocaat occupe une place particulière. L’expérimenté technicien néerlandais avait pris les commandes de Curaçao pendant les qualifications, avant de se retirer temporairement pour raisons familiales. Après un bref passage de Fred Rutten, Dick Advocaat est finalement revenu à la tête de la sélection à l’approche du Mondial.

Livano Comenencia ne cache pas son admiration pour son coach: «C’est un entraîneur très important pour moi. Il me pousse constamment, me donne énormément de confiance et me fait croire que tout est possible. Il est aussi très direct lorsqu’il n’est pas satisfait, et c’est quelque chose que j’apprécie énormément.»

Sous les ordres de Dick Advocaat, il évolue principalement comme milieu défensif, un poste qu’il affectionne particulièrement. «C’est là que je me sens le plus libre et que je peux montrer toutes mes qualités. J’espère que le nouvel entraîneur du FC Zurich regardera mes matches pendant la Coupe du monde», glisse-t-il en souriant.

Avant de retrouver son club, Livano Comenencia s’apprête donc à vivre l’aventure de sa vie: représenter Curaçao sur la plus grande scène du football mondial et tenter de faire rayonner son île face aux meilleures nations de la planète.