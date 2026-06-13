Le Brésil transforme Times Square en mini-Rio

Des milliers de supporters brésiliens ont investi Times Square à l'occasion de l'entrée en lice de la Seleção face au Maroc. Entre chants, optimisme débordant et billets hors de prix, ils rêvent déjà d'une sixième étoile.

Bastien Feller Journaliste Blick

Times Square a des allures de Rio de Janeiro. Depuis vendredi, la mythique avenue new-yorkaise voit défiler des milliers de supporters brésiliens et vit au rythme de leurs chants. Les commerçants l'avaient d'ailleurs bien anticipé puisque, dans les boutiques de souvenirs, seuls des maillots de l'Argentine et du Brésil sont disponibles à la vente. De quoi faire de belles affaires avec la venue de ce peuple fou de football et surtout amoureux de son équipe nationale.

«La Seleção représente tout pour nous», souffle Jordano, maillot de la sélection sur les épaules, pour expliquer cette déferlante de supporters brésiliens. Le natif de Rio s'est rendu à New York avec son ami Vinicius («il est plus incroyable que le joueur») et suivra l'équipe de Carlo Ancelotti à Philadelphie puis à Miami. Mais sans billet. «C'était trop cher. Mais si on en trouve à des prix abordables, pourquoi pas», expliquent-ils, assurant avoir fait le déplacement avant tout pour vivre l'expérience.

«On va gagner cinq à zéro»

Juliano et Joao seront quant à eux bien présents au MetLife Stadium de New York pour assister à l'entrée en lice du Brésil face au Maroc. «On a eu des billets pour 265 dollars, ça va. Mais sinon, c'est beaucoup trop cher pour un match de groupe. Là-bas (ndlr: il pointe un amas de supporters auriverde), des gens ont payé 2000 dollars pour ce match. C'est n'importe quoi», regrette Juliano, qui n'en perd toutefois pas son sourire.

Ni la certitude que le Brésil réussira son entrée dans la compétition face au champion (jusqu'à quand?) d'Afrique en titre. «On va gagner cinq à zéro», lâche sans hésiter le premier nommé. «On a cinq étoiles sur le maillot, on va marquer cinq buts», se marre-t-il. «Cinq à zéro? Non, c'est trop. Deux ou trois à zéro», tempère Jordano, d'un ton ferme.

Les quatre supporters auriverde se mettent toutefois d'accord sur une chose: le Brésil peut remporter cet été une sixième étoile. «On a désormais le meilleur coach du monde avec nous», estime Juliano. «On a une bonne équipe. Peut-être plus aussi bonne que lors des grandes années, mais on est prêts», assure de son côté Vinicius qui, comme bon nombre d'autres supporters brésiliens, se promène avec une réplique du mythique trophée dans les mains. «C'est la sixième étoile», rigole-t-il. Réponse le 19 juillet, au MetLife Stadium de New York.