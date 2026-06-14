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Petit Poucet du tournoi
Curaçao veut essayer de «rendre la vie difficile» à l'Allemagne

Curaçao est le plus petit pays du monde à s'être qualifié pour la Coupe du monde. Mais son sélectionneur, Dick Advocaat, ne veut pas que défendre face à l'Allemagne pour son premier match.
Publié: il y a 47 minutes
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La nation insulaire sera outsider face à l'Allemagne.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

«Nous allons leur rendre la vie difficile, nous allons être une équipe vraiment désagréable à jouer», a lancé le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, samedi à Houston, la veille d'affronter l'Allemagne en Coupe du monde. Avec une superficie de seulement 444 km² et environ 160'000 habitants, Curaçao est devenu le plus petit pays de l'histoire à se qualifier pour une phase finale de Coupe du monde.

«Il arrive parfois que de toutes petites équipes, des équipes amateurs, battent les grandes équipes aux Pays-Bas, a plaidé Advocaat en conférence de presse. Cela arrive régulièrement. Nous sommes un petit pays, un très petit pays comparé à l'Allemagne. Et nous allons leur rendre la vie difficile, nous allons être une équipe vraiment désagréable à jouer.» Le Néerlandais deviendra dimanche à Houston le plus vieil entraîneur à avoir officié en Coupe du monde, à 78 ans et 260 jours.

«Nous ne nous sommes pas là par hasard, nous sommes restés invaincus pendant tout le parcours de qualification, a ajouté le capitaine, Leandro Bacuna. Et d'après mon expérience, quand on est l'outsider, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que nous pouvons clairement leur faire mal».

Le milieu né aux Pays-Bas, international depuis dix ans, est revenu sur le «long parcours» de son équipe jusqu'à sa première Coupe du monde. «Nous avons perdu des joueurs en route, mais une chose était certaine: nous avons continué à croire en un seul rêve, et ce rêve était d'atteindre le plus haut niveau possible. (...) Mais, comme le répète aussi le sélectionneur, ce n'est pas fini. Nous voulons montrer aux gens que, aussi petits que nous soyons, nous avons un très grand cœur, et qu'avec un très grand cœur et de la conviction, on peut aller vraiment très loin».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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