Curaçao est le plus petit pays du monde à s'être qualifié pour la Coupe du monde. Mais son sélectionneur, Dick Advocaat, ne veut pas que défendre face à l'Allemagne pour son premier match.

AFP Agence France-Presse

«Nous allons leur rendre la vie difficile, nous allons être une équipe vraiment désagréable à jouer», a lancé le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, samedi à Houston, la veille d'affronter l'Allemagne en Coupe du monde. Avec une superficie de seulement 444 km² et environ 160'000 habitants, Curaçao est devenu le plus petit pays de l'histoire à se qualifier pour une phase finale de Coupe du monde.

«Il arrive parfois que de toutes petites équipes, des équipes amateurs, battent les grandes équipes aux Pays-Bas, a plaidé Advocaat en conférence de presse. Cela arrive régulièrement. Nous sommes un petit pays, un très petit pays comparé à l'Allemagne. Et nous allons leur rendre la vie difficile, nous allons être une équipe vraiment désagréable à jouer.» Le Néerlandais deviendra dimanche à Houston le plus vieil entraîneur à avoir officié en Coupe du monde, à 78 ans et 260 jours.

«Nous ne nous sommes pas là par hasard, nous sommes restés invaincus pendant tout le parcours de qualification, a ajouté le capitaine, Leandro Bacuna. Et d'après mon expérience, quand on est l'outsider, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que nous pouvons clairement leur faire mal».

Le milieu né aux Pays-Bas, international depuis dix ans, est revenu sur le «long parcours» de son équipe jusqu'à sa première Coupe du monde. «Nous avons perdu des joueurs en route, mais une chose était certaine: nous avons continué à croire en un seul rêve, et ce rêve était d'atteindre le plus haut niveau possible. (...) Mais, comme le répète aussi le sélectionneur, ce n'est pas fini. Nous voulons montrer aux gens que, aussi petits que nous soyons, nous avons un très grand cœur, et qu'avec un très grand cœur et de la conviction, on peut aller vraiment très loin».