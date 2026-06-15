Championne d'Europe, l'Espagne affiche une ambition maximale pour la Coupe du monde avant ses débuts ce lundi à Atlanta contre le Cap-Vert. Son arme fatale s'appelle Lamine Yamal, pas encore remis d'une blessure.

AFP Agence France-Presse

Les Espagnols ne veulent pas entendre parler de cette statistique: leur équipe n'a remporté aucun match à élimination directe en Coupe du monde depuis le sacre de 2010. À la suite du premier titre de son histoire, la Roja a été éliminée dès la phase de groupes en 2014, puis deux fois au stade des huitièmes de finale, en 2018 et 2022, aux tirs au but.

«Ce sont des choses du passé. On se concentre sur le quotidien, sur le fait d'arriver le mieux préparé possible, a balayé Alex Grimaldo, doublure de Marc Cucurella au poste de latéral gauche. L'équipe a beaucoup de confiance et a énormément d'enthousiasme à l'idée de faire un grand tournoi. Nous avons un très gros potentiel.»

Comme lui, le reste de l'équipe et du staff se basent sur d'autres faits bien plus d'actualité: la Roja est championne d'Europe en titre, après sa victoire en finale de l'édition 2024 contre l'Angleterre. Et sa dernière défaite remonte à plus de deux ans (mars 2024) contre la Colombie (1-0).

«On a une grande sélection»

Depuis, elle n'a perdu aucun de ses 30 derniers matches dans le temps réglementaire, mais compte tout de même un échec en finale de la Ligue des nations en juin 2025 contre le Portugal aux tirs au but (2-2, tab 5-3).

Forte de ce statut et de cette dynamique, l'Espagne fait partie des «favorites», assume Alex Grimaldo. «On sait qu'on est champions d'Europe, qu'on a une grande sélection et on le vit très naturellement», a complété samedi le gardien David Raya. Dans la verdoyante Baylor School de Chattanooga, camp de base où règne une «ambiance incroyable» selon le portier d'Arsenal, tous les voyants sont au vert pour la Roja.

Dans le Tennessee, l'équipe est au complet et compte sur le retour de ses deux attaquants Nico Williams et Lamine Yamal, touchés à une cuisse en fin de saison. L'ailier de l'Athletic Bilbao n'a plus joué depuis un mois et le prodige du FC Barcelone depuis le 22 avril. Les deux seront «disponibles» lundi contre le Cap-Vert, a assuré le sélectionneur Luis de la Fuente. Ils «récupèrent à 100%», selon l'arrière Pedro Porro, et ils s'entraînent normalement avec le groupe depuis cette semaine.

Vont-ils débuter le match? En fin de semaine dernière, la question restait entière pour ceux qui ont fait l'impasse, le week-end dernier, lors du dernier amical contre le Pérou (3-1). Et aucun risque ne sera pris par le staff médical pour cette entrée en lice face à la 67e équipe au classement FIFA.

«C'est sa Coupe du monde»

En Amérique, les regards seront évidemment tournés vers Yamal, qui va disputer à 18 ans son premier Mondial et qui rêve de devenir LA star mondiale de sa génération, comme l'ont été avant lui Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il va toutefois devoir prendre son mal en patience, lui qui ne sera pas présent pour le premier match de cette compétition.

«C'est sa Coupe du monde et tout le monde veut l'aider», a lancé lundi dernier le directeur technique de la fédération espagnole, Aitor Karanka. «C'est notre joueur le plus important et il faut s'adapter et rester concentré», a appuyé Pedro Porro, latéral de Tottenham.

«Concentré», c'est le maître-mot de ses coéquipiers qui affirment qu'il est déterminé comme jamais à réaliser une grande compétition, après avoir été élu meilleur joueur de la Liga cette saison. «Il possède cette joie innée et cette fraîcheur, sur et en dehors du terrain, et il la transmet. Il fait preuve d'une qualité qui lui permettront de marquer son époque», assure Aitor Karanka.

Après cette entrée en matière qu'on imagine au petit trot, la route va doucement s'élever pour la Roja, avec l'Arabie saoudite, puis l'Uruguay dans le groupe H. Viendra ensuite logiquement ce maudit match à élimination directe qu'il faudra enfin remporter, seize ans après.