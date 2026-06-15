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Victoire en fin de match
Et le dernier mot revient à la Côte d'Ivoire contre l'Équateur

La Côte d'Ivoire a réussi son entrée dans la Coupe du monde 2026 en battant l'Équateur (1-0). Le seu but du match a été inscrit dans les derniers instants par Amad Diallo.
Publié: il y a 26 minutes
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Amad Diallo a inscrit le seul but du match.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le jeune attaquant de Manchester United Amad Diallo, sorti du banc à l'heure de jeu, a délivré les siens à la 90e minute. Il a fait trembler les filets d'une frappe du gauche légèrement dévissée à l'entrée de la surface, bien servi par l'ailier Wilfried Singo. Auparavant, la barre transversale a été touchée trois fois (par l'Equateur deux fois et les Ivoiriens une fois), dans un Lumen Stadium quasi plein (68'274 spectateurs).

Grâce à ce succès, les Ivoiriens rejoignent en tête du groupe E l'Allemagne, prétendante habituelle au titre, qui a été sans pitié face au néophyte Curaçao étrillé 7-1 plus tôt dans l'après-midi. Ils iront défier la Mannschaft le 20 juin à Toronto, tandis que la «Tri» se déplacera à Kansas City pour soigner sa différence de but contre Curaçao.

Pour l'entrée en lice des Eléphants dans leur quatrième Coupe du monde (après 2006, 2010 et 2014), l'entraîneur Emerse Faé avait titularisé l'ailier Bazoumana Touré plutôt que la flèche Amad Diallo, 23 ans. En face, l'Argentin Sebastian Beccacece avait choisi de laisser sur le banc le défenseur de l'AC Milan Pervis Estupinan.

Amad Diallo proche du KO

Dans un stade largement acquis à sa cause, l'équipe sud-américaine a été proche de mener à la demi-heure de jeu quand John Yeboah (23e) puis Alan Minda (30e) ont trouvé la transversale. Comme durant la phase qualificative, terminée à une probante deuxième place, l'Équateur a pu s'appuyer sur une charnière centrale solide avec Willian Pacho et Joel Ordonez. Mais c'est sur son côté droit que la défense a tangué, Piero Hincapié se faisant trop souvent déborder.

À l'inverse, les Ivoiriens, dominés dans l'entre jeu pendant la première période, se sont réveillés dans le temps additionnel. Touré s'est échappé sur le côté gauche, mais son centre pour Elye Wahi a été capté par le gardien Hernan Galindez (45e). L'avant-centre de Nice a ensuite été trouvé par Diomandé, qui avait pris le dessus sur Hincapié, puis Wilfried Singo a tenté un retourné au-dessus et enfin une frappe de Nicolas Pepe a buté sur Wahi (45+4e).

En seconde période, Wahi, lancé par Séko Fofana, a frappé au-dessus puis a trouvé la transversale à la réception d'une passe de Yan Diomandé, désigné homme du match (51e). Quelques minutes plus tard, Fae a lancé Amad Diallo et fait souffler Wahi et Touré.

Une première en 2026?

L'Équateur, moins dominateur, s'est procuré une belle occasion en seconde période, mais la frappe lourde de Gonzalo Plata a été repoussée par le gardien Yahia Fofana (68e). L'ouverture du score de Diallo en fin de match a finalement sonné comme une sanction logique.

Les Ivoiriens ont eu la balle du KO au bout du temps additionnel, mais la frappe de Diallo a été trop centree pour inquiéter le gardien (94e). Qu'importe, voilà les Éléphants bien partis pour accéder à la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1:0
1
1
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
0:1
1
-1
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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