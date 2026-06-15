La Côte d'Ivoire a réussi son entrée dans la Coupe du monde 2026 en battant l'Équateur (1-0). Le seu but du match a été inscrit dans les derniers instants par Amad Diallo.

AFP Agence France-Presse

Le jeune attaquant de Manchester United Amad Diallo, sorti du banc à l'heure de jeu, a délivré les siens à la 90e minute. Il a fait trembler les filets d'une frappe du gauche légèrement dévissée à l'entrée de la surface, bien servi par l'ailier Wilfried Singo. Auparavant, la barre transversale a été touchée trois fois (par l'Equateur deux fois et les Ivoiriens une fois), dans un Lumen Stadium quasi plein (68'274 spectateurs).

Grâce à ce succès, les Ivoiriens rejoignent en tête du groupe E l'Allemagne, prétendante habituelle au titre, qui a été sans pitié face au néophyte Curaçao étrillé 7-1 plus tôt dans l'après-midi. Ils iront défier la Mannschaft le 20 juin à Toronto, tandis que la «Tri» se déplacera à Kansas City pour soigner sa différence de but contre Curaçao.

Pour l'entrée en lice des Eléphants dans leur quatrième Coupe du monde (après 2006, 2010 et 2014), l'entraîneur Emerse Faé avait titularisé l'ailier Bazoumana Touré plutôt que la flèche Amad Diallo, 23 ans. En face, l'Argentin Sebastian Beccacece avait choisi de laisser sur le banc le défenseur de l'AC Milan Pervis Estupinan.

Amad Diallo proche du KO

Dans un stade largement acquis à sa cause, l'équipe sud-américaine a été proche de mener à la demi-heure de jeu quand John Yeboah (23e) puis Alan Minda (30e) ont trouvé la transversale. Comme durant la phase qualificative, terminée à une probante deuxième place, l'Équateur a pu s'appuyer sur une charnière centrale solide avec Willian Pacho et Joel Ordonez. Mais c'est sur son côté droit que la défense a tangué, Piero Hincapié se faisant trop souvent déborder.

À l'inverse, les Ivoiriens, dominés dans l'entre jeu pendant la première période, se sont réveillés dans le temps additionnel. Touré s'est échappé sur le côté gauche, mais son centre pour Elye Wahi a été capté par le gardien Hernan Galindez (45e). L'avant-centre de Nice a ensuite été trouvé par Diomandé, qui avait pris le dessus sur Hincapié, puis Wilfried Singo a tenté un retourné au-dessus et enfin une frappe de Nicolas Pepe a buté sur Wahi (45+4e).

En seconde période, Wahi, lancé par Séko Fofana, a frappé au-dessus puis a trouvé la transversale à la réception d'une passe de Yan Diomandé, désigné homme du match (51e). Quelques minutes plus tard, Fae a lancé Amad Diallo et fait souffler Wahi et Touré.

Une première en 2026?

L'Équateur, moins dominateur, s'est procuré une belle occasion en seconde période, mais la frappe lourde de Gonzalo Plata a été repoussée par le gardien Yahia Fofana (68e). L'ouverture du score de Diallo en fin de match a finalement sonné comme une sanction logique.

Les Ivoiriens ont eu la balle du KO au bout du temps additionnel, mais la frappe de Diallo a été trop centree pour inquiéter le gardien (94e). Qu'importe, voilà les Éléphants bien partis pour accéder à la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire.