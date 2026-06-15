DE
FR

2 milliards investis
L'Arabie saoudite en quête de résultats au Mondial

Malgré des milliards investis pour attirer les stars du ballon rond, l'Arabie saoudite aborde le Mondial 2026 sous pression. Les «Faucons verts» ont connu une qualification difficile et un changement d'entraîneur.
Publié: il y a 55 minutes
1/2
L'Arabie saoudite a peiné à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Après avoir attiré des stars du ballon rond à coups de milliards de dollars, l'Arabie saoudite aborde le Mondial 2026 sous pression, son équipe nationale peinant à retrouver le niveau qui lui avait permis de créer la sensation face à l'Argentine en 2022.

La puissante monarchie du Golfe a investi près de deux milliards de dollars dans le football en trois ans, recrutant Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema, pour faire de la Saudi Pro League l'un des championnats financièrement les plus attractifs au monde. Ryad a également décroché l'organisation du Mondial 2034, pièce maîtresse de sa stratégie visant à diversifier son économie encore très dépendante du pétrole en attirant touristes et investisseurs.

Mais sur le terrain, les résultats de la sélection nationale peinent à suivre. Les «Faucons verts» n'ont arraché leur qualification pour cette Coupe du monde à 48 équipes qu'à l'issue des barrages, grâce à une victoire 3-2 contre l'Indonésie puis un nul 0-0 face à l'Irak.

«Ne pas abandonner»

Une série de défaites en mars a coûté sa place à l'entraîneur français Hervé Renard, mettant fin à son deuxième mandat après avoir succédé à l'Italien Roberto Mancini.

Nommé seulement deux mois avant le tournoi, le Grec Georgios Donis estime que les joueurs saoudiens pâtissent du manque de temps de jeu dans des clubs désormais remplis de vedettes étrangères. Si «les joueurs saoudiens apprennent beaucoup au contact de joueurs expérimentés venus d'Europe», ils «n'ont plus les mêmes opportunités de jouer qu'auparavant», a déclaré Georgios Donis à l'AFP lors du tirage au sort de la Coupe d'Asie le mois dernier. «Nous avons besoin que les joueurs jouent davantage, avec plus de rythme et d'intensité», a-t-il ajouté.

À lire aussi
Le Brésil transforme Times Square en mini-Rio
Coupe du monde 2026
«On va être champions»
Le Brésil transforme Times Square en mini-Rio
Ce joueur paraguayen fond en larmes en conférence de presse
Coupe du monde
«Il n'y a pas de mots»
Ce joueur paraguayen fond en larmes en conférence de presse

Placée dans un groupe H difficile, avec l'Espagne, l'Uruguay et le Cap-Vert, l'Arabie saoudite conserve néanmoins ses chances, huit des douze meilleurs troisièmes pouvant décrocher leur place en seizièmes de finale. «Les joueurs saoudiens ont un gros potentiel. Ils doivent continuer à travailler, ne pas abandonner» et prouver qu'ils ont leur place dans la sélection nationale, selon le sélectionneur.

Traditionnellement l'une des nations fortes du football asiatique, avec trois Coupes d'Asie à son palmarès, l'Arabie saoudite dispute sa septième Coupe du monde.

«Etape intermédiaire»

Pour Amro Elserty, analyste des affaires sportives du Moyen-Orient basé en France, le succès de la sélection reposait historiquement sur des joueurs aguerris dans un championnat local parmi les plus compétitifs du continent. «Puis le championnat a complètement changé. Les clubs saoudiens ont commencé à remplacer les joueurs locaux par des recrues étrangères», explique-t-il à l'AFP.

«Pas seulement des stars mondiales, mais aussi des joueurs plus âgés et des professionnels étrangers occupant des postes qui permettaient auparavant aux Saoudiens de se développer», précise-t-il. «Le résultat était prévisible: les internationaux saoudiens ont cessé de jouer régulièrement», assure-t-il, d'autant plus qu'un seul membre des Faucons évolue à l'étranger, le défenseur de Lens Saud Abdulhamid.

Pour Simon Chadwick, spécialiste du sport à l'Emlyon Business School de Shanghai, la pression est forte pour faire mieux qu'au Qatar, où les Saoudiens avaient battu l'Argentine avant d'être éliminés dès la phase de groupes. «Le tournoi de cette année constitue néanmoins une étape intermédiaire sur la route de 2034, souligne-t-il. La question est de savoir quels objectifs ont été fixés et comment les progrès seront évalués.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Arabie Saoudite
      Arabie Saoudite
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026