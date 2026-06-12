Ce joueur paraguayen fond en larmes en conférence de presse

Ce vendredi, l'équipe du Paraguay va disputer son premier match de Coupe du monde depuis 2010. Joueur de Brighton, Diego Gomez a craqué au moment d'évoquer cette qualification et cette rencontre face aux États-Unis.

Blick Sport

En 2010, le Paraguay avait fait sensation du côté de l'Afrique du Sud. La sélection sud-américaine avait atteint les quarts de finale de la Coupe du monde – son meilleur résultat dans son histoire – et ne s'était inclinée qu'en toute fin de match face à l'Espagne, future championne du monde, à cause d'un but de David Villa à la 83e minute.

Sauf que depuis, la Albirroja n'avait plus réalisé d'exploit puisqu'elle ne s'était tout simplement plus qualifiée pour une phase finale de Coupe du monde. Tant au Brésil qu'en Russie et au Qatar, elle n'était pas sortie des qualifications.

En 2026, la voilà de retour. Sixième du groupe de la zone Amérique du Sud, le Paraguay n'a même pas eu besoin des barrages pour se retrouver chez ses voisins du nord. Ce vendredi, il aura même le droit à un bel honneur, puisqu'il va disputer le premier match contre les États-Unis, l'un des trois pays hôtes.

«Je vais donner mon 100%»

Avant la rencontre, Diego Gomez s'est présenté en conférence de presse. Et le milieu de Brighton a été submergé par l'émotion au moment d'évoquer la qualification de son équipe pour une nouvelle Coupe du monde. «Je suis très ému d'être ici pour représenter mon pays, a-t-il entamé, des trémolos dans la voix. Nous nous sommes qualifiés après une longue attente.»

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Pas loin de craquer, le joueur reçoit l'appui de son entraîneur, Gustavo Alfaro. «Il n'y a pas de mots. C'est ce que nous ressentons et ce que ressent tout le Paraguay», a ajouté le sélectionneur.

Diego Gomez a ensuite tenté à nouveau de prendre la parole: «Vous me connaissez, je suis très émotif, et la vérité c'est que je vais essayer de donner le 100% pour apporter de la joie à tout le monde.» Là, il craque et fond en larmes. Sourire aux lèvres, son sélectionneur le prend dans ses bras.

Si l'émotion sera déjà forte pour cette édition, qu'imaginer pour la prochaine? Le Paraguay va en effet accueillir l'un des matches inauguraux de la Coupe du monde 2030, qui se déroulera ensuite au Portugal, en Espagne et au Maroc. Âgé de 23 ans et promis à un avenir radieux, Diego Gomez pourrait bien être de la partie.