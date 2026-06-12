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Les prix des billets se retournent-ils contre la FIFA?
Des milliers de sièges vides dès le deuxième match du Mondial

De nombreuses places sont restées vides pour le deuxième match de la Coupe du monde 2026 à Guadalajara. Une situation qui relance les critiques sur les prix des billets fixés par la FIFA.
Publié: il y a 37 minutes
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De nombreuses places sont restées vides lors du deuxième match de la Coupe du monde opposant la Corée du Sud à la République tchèque.
Photo: AP Photo/Moises Castillo
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Björn Lindroos

Après une cérémonie d'ouverture réussie et un premier match disputé devant plus de 80'000 spectateurs à Mexico, la Coupe du monde 2026 a déjà connu un premier couac dans les tribunes.

Lors de la rencontre entre la Corée du Sud et la République tchèque (2-1), disputée à Guadalajara, de nombreux téléspectateurs ont remarqué des rangées entières de sièges vides. Les images de télévision montraient notamment plusieurs places inoccupées aux abords de la ligne médiane, pourtant parmi les emplacements les plus prisés du stade.

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Sur les réseaux sociaux, ces images ont rapidement suscité des réactions. Plusieurs internautes se sont étonnés du faible taux de remplissage pour seulement le deuxième match du tournoi. Un contraste frappant avec l'ambiance observée quelques heures avant à Mexico.

«Nos prix sont raisonnables»

Cette faible affluence relance les critiques sur la politique tarifaire de la FIFA. Selon plusieurs médias, plus de 180'000 billets seraient encore disponibles sur les plateformes officielles de revente. Le prix moyen d'une place standard avoisinerait les 500 dollars.

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Avant le début du tournoi, Gianni Infantino avait pourtant défendu les tarifs pratiqués par l'instance mondiale. «Nos prix des billets sont raisonnables», avait assuré le président de la FIFA. «Ce n'est pas comme si quelqu'un se réveillait un matin pour fixer les prix. Ils ont été analysés et déterminés par de nombreux experts.»

Reste désormais à savoir si les sièges vides aperçus à Guadalajara ne sont qu'un incident isolé ou le signe d'un problème plus profond. Une chose est sûre: la question des prix des billets pourrait rapidement devenir l'un des sujets sensibles de cette Coupe du monde.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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