De nombreuses places sont restées vides pour le deuxième match de la Coupe du monde 2026 à Guadalajara. Une situation qui relance les critiques sur les prix des billets fixés par la FIFA.

Björn Lindroos

Après une cérémonie d'ouverture réussie et un premier match disputé devant plus de 80'000 spectateurs à Mexico, la Coupe du monde 2026 a déjà connu un premier couac dans les tribunes.

Lors de la rencontre entre la Corée du Sud et la République tchèque (2-1), disputée à Guadalajara, de nombreux téléspectateurs ont remarqué des rangées entières de sièges vides. Les images de télévision montraient notamment plusieurs places inoccupées aux abords de la ligne médiane, pourtant parmi les emplacements les plus prisés du stade.

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Sur les réseaux sociaux, ces images ont rapidement suscité des réactions. Plusieurs internautes se sont étonnés du faible taux de remplissage pour seulement le deuxième match du tournoi. Un contraste frappant avec l'ambiance observée quelques heures avant à Mexico.

«Nos prix sont raisonnables»

Cette faible affluence relance les critiques sur la politique tarifaire de la FIFA. Selon plusieurs médias, plus de 180'000 billets seraient encore disponibles sur les plateformes officielles de revente. Le prix moyen d'une place standard avoisinerait les 500 dollars.

Avant le début du tournoi, Gianni Infantino avait pourtant défendu les tarifs pratiqués par l'instance mondiale. «Nos prix des billets sont raisonnables», avait assuré le président de la FIFA. «Ce n'est pas comme si quelqu'un se réveillait un matin pour fixer les prix. Ils ont été analysés et déterminés par de nombreux experts.»

Reste désormais à savoir si les sièges vides aperçus à Guadalajara ne sont qu'un incident isolé ou le signe d'un problème plus profond. Une chose est sûre: la question des prix des billets pourrait rapidement devenir l'un des sujets sensibles de cette Coupe du monde.