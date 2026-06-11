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Pas de Mondial pour eux
Les supporters ivoiriens privés de visa

Il n'y aura pas de supporters de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde. Ils n'ont en effet pas obtenu de visa pour se rendre en Amérique du Nord.
Publié: il y a 35 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
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Les supporters ivoriens n'ont pas obtenu de visa.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Côte d'Ivoire jouera ses matches de la Coupe du monde 2026 sans fans venus du pays. Ces derniers n'ont pas pu obtenir de visa, a déploré jeudi à l'AFP le président du comité national des supporters qui organise habituellement les déplacements.

«Les supporters ont renoncé au voyage parce que l'État américain ne veut pas voir des supporters de certains pays, dont la Côte d'Ivoire, sur son sol. Les États-Unis ont été clairs avec nous en disant qu'ils ne voulaient pas voir nos supporters», peste Julien Kouadio Adonis, président du Comité national des supporters des Eléphants (CNSE).

«Cette situation nous fait très mal car elle nous empêche d'accomplir notre devoir, c'est à dire supporter notre équipe. Nous aurions pu présenter notre culture, notre savoir-faire en matière de soutien dans les tribunes», ajoute le patron de cet organisme sous tutelle du ministère des Sports.

Seule une poignée d'officiels du CNSE a été autorisée à se rendre aux Etats-Unis. Pour ses trois participations au Mondial (2006, 2010, 2014) ou pour les Coupes d'Afrique des Nations, l'organisme envoyait généralement plusieurs dizaines de supporters.

En mars, Julien Kouadio avait confié à l'AFP espérer envoyer 500 fans outre-Atlantique. «Votre billet n'est pas un visa», avait toutefois averti plus tôt cette année le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

La Côte d'Ivoire doit jouer deux de ses trois matches de poule aux Etats-Unis, le 15 et le 25 juin à Philadelphie contre l'Equateur et Curaçao. Son deuxième match, le 20 juin, se disputera à Toronto, au Canada, face à l'Allemagne.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
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1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
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0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
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0
0
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Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
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2
Maroc
Maroc
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3
Haïti
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0
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4
Écosse
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Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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Etats-Unis
Etats-Unis
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2
Paraguay
Paraguay
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0
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3
Australie
Australie
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0
4
Turquie
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Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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1
Allemagne
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2
Curaçao
Curaçao
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0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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0
0
4
Equateur
Equateur
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0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
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2
Japon
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3
Suède
Suède
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0
0
4
Tunisie
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0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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Belgique
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2
Egypte
Egypte
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3
Iran
Iran
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0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
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0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
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Espagne
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0
2
Cap Vert
Cap Vert
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0
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Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
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0
0
4
Uruguay
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Playoffs
Groupe I
Équipe
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France
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2
Sénégal
Sénégal
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3
Irak
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4
Norvège
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0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
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1
Argentine
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0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
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Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
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0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
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0
0
2
Croatie
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0
0
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3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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