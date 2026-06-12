Chaos en marge du match d'ouverture à Mexico

Pendant que le Mexique fêtait l'ouverture du Mondial à l'intérieur de l'Azteca de Mexico, des heurts opposaient dehors manifestants et police anti-émeute. La raison de ce chaos? La colère contre les milliers de Mexicains disparus.

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À quelques minutes du match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, plusieurs centaines de manifestants se sont regroupés devant l'enceinte de 87'000 places. Certains ont tenté de forcer l'accès au stade, avant que la situation ne dégénère. Un camion stationné à proximité a été saccagé, et des fumigènes et des pierres ont volé en direction des forces de l'ordre. La police anti-émeute a répliqué pour repousser la foule, allant jusqu'à renvoyer des projectiles et à faire usage de gaz lacrymogène. Des hommes masqués ont été vus lançant des objets sur les policiers.

Une fois la rencontre lancée, un cordon renforcé a été déployé autour du périmètre, par crainte de nouveaux débordements. Dans un incident distinct et sans lien, un homme a été victime d'un arrêt cardiaque en se rendant au stade; secouru et massé sur place, il a été transporté à l'hôpital, où son état a été déclaré stable.

Une colère qui dépasse le football

Derrière ces images, il y a un contexte. Beaucoup de manifestants seraient des proches de personnes disparues dans la guerre de la drogue qui ravage le pays. Un conflit qui aurait fait environ 400'000 morts en deux décennies. La veille déjà, plus d'un millier de familles de disparus avaient défilé vers l'Azteca, certaines en silence, d'autres réclamant simplement d'être entendues. Pour beaucoup, l'enjeu n'est pas le tournoi, mais la fin des disparitions.

À cette mobilisation s'ajoute celle du syndicat enseignant (la CNTE), qui campe depuis plus d'une semaine sur le Zócalo, bloque des axes routiers et réclame de meilleures pensions et salaires. Son campement a même menacé la tenue de la fan zone officielle prévue sur la grande place de la capitale.

Une vitrine sous pression

Le pouvoir, lui, joue gros ces jours. Critiquée pour les dépenses engagées et fragilisée par les questions de sécurité, la présidente Claudia Sheinbaum a renoncé à assister au match d'ouverture, cédant son billet. Le Mexique voulait offrir au monde une image de fête, mais les rues de la capitale ont rappelé que la réalité est plus contrastée.

Sportivement, la soirée a souri à «El Tri», vainqueur 2-0. Mais les prochains matches se joueront aussi en dehors des stades, sous l'œil d'un pays qui entend profiter de la vitrine mondiale pour faire entendre sa voix.