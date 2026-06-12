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Violents affrontements
Chaos en marge du match d'ouverture à Mexico

Pendant que le Mexique fêtait l'ouverture du Mondial à l'intérieur de l'Azteca de Mexico, des heurts opposaient dehors manifestants et police anti-émeute. La raison de ce chaos? La colère contre les milliers de Mexicains disparus.
Publié: il y a 53 minutes
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Des manifestants ont jeté des objets sur la police.
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

À quelques minutes du match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, plusieurs centaines de manifestants se sont regroupés devant l'enceinte de 87'000 places. Certains ont tenté de forcer l'accès au stade, avant que la situation ne dégénère. Un camion stationné à proximité a été saccagé, et des fumigènes et des pierres ont volé en direction des forces de l'ordre. La police anti-émeute a répliqué pour repousser la foule, allant jusqu'à renvoyer des projectiles et à faire usage de gaz lacrymogène. Des hommes masqués ont été vus lançant des objets sur les policiers.

Une fois la rencontre lancée, un cordon renforcé a été déployé autour du périmètre, par crainte de nouveaux débordements. Dans un incident distinct et sans lien, un homme a été victime d'un arrêt cardiaque en se rendant au stade; secouru et massé sur place, il a été transporté à l'hôpital, où son état a été déclaré stable.

Une colère qui dépasse le football

Derrière ces images, il y a un contexte. Beaucoup de manifestants seraient des proches de personnes disparues dans la guerre de la drogue qui ravage le pays. Un conflit qui aurait fait environ 400'000 morts en deux décennies. La veille déjà, plus d'un millier de familles de disparus avaient défilé vers l'Azteca, certaines en silence, d'autres réclamant simplement d'être entendues. Pour beaucoup, l'enjeu n'est pas le tournoi, mais la fin des disparitions.

À cette mobilisation s'ajoute celle du syndicat enseignant (la CNTE), qui campe depuis plus d'une semaine sur le Zócalo, bloque des axes routiers et réclame de meilleures pensions et salaires. Son campement a même menacé la tenue de la fan zone officielle prévue sur la grande place de la capitale.

Une vitrine sous pression

Le pouvoir, lui, joue gros ces jours. Critiquée pour les dépenses engagées et fragilisée par les questions de sécurité, la présidente Claudia Sheinbaum a renoncé à assister au match d'ouverture, cédant son billet. Le Mexique voulait offrir au monde une image de fête, mais les rues de la capitale ont rappelé que la réalité est plus contrastée.

Sportivement, la soirée a souri à «El Tri», vainqueur 2-0. Mais les prochains matches se joueront aussi en dehors des stades, sous l'œil d'un pays qui entend profiter de la vitrine mondiale pour faire entendre sa voix.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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