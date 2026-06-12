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Moment d'émotion en ouverture
Ce qui se cache derrière les larmes de Raul Jimenez

Sous le maillot du Mexique, Raúl Jiménez a fondu en larmes après son but face à l'Afrique du Sud (2-0). Un hommage à son père disparu en mars, au bout d'un parcours marqué par une grave blessure.
Publié: il y a 31 minutes
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Raul Jimenez a inscrit le 2-0 pour le Mexique.
Photo: AFP
Blick Sport

Il y a des buts qui valent bien plus que les trois points. À l'Estadio Azteca, pour le match d'ouverture du Mondial 2026, Raúl Jiménez a inscrit le sien et n'a pas pu retenir ses larmes. Un moment suspendu, lourd de tout ce que l'attaquant mexicain a traversé pour en arriver là. Et une victoire face à l'Afrique du Sud qui lance parfaitement le tournoi de l'un des trois pays hôtes.

67e minute, Mexique-Afrique du Sud. Sur un centre millimétré de Roberto Alvarado, Jiménez surgit et place une tête imparable qui scelle le 2-0. Mais au lieu d'exploser de joie, le buteur s'effondre. Les yeux embués, il pointe le ciel du doigt: un geste pour son père, Raúl Jiménez Vega, emporté en mars dernier à 62 ans par un cancer du pancréas. Figure centrale de sa carrière, l'homme n'aura pas vu ce premier but en Coupe du monde, marqué à la maison, devant un Azteca comble.

Six ans après le pire

Si l'émotion est si forte, c'est aussi parce que Jiménez revient de très loin. En novembre 2020, sous le maillot de Wolverhampton face à Arsenal, un choc tête contre tête avec David Luiz lui fracture le crâne. Inconscient sur la pelouse, évacué, opéré en urgence, il met huit mois à rejouer. Depuis, il ne quitte plus le bandeau de protection devenu sa signature, celui-là même qu'il portait au moment de tromper Ronwen Williams.

À 34 ans, l'attaquant a aussi connu son lot de pépins physiques et de saisons compliquées, entre trois années à Fulham et un retour tout récent à Wolves. Ce but fait de lui le 4e plus vieux buteur mexicain de l'histoire en Coupe du monde.

Le Mexique lance idéalement son tournoi

Au-delà du symbole, «El Tri» a parfaitement géré sa soirée inaugurale malgré l'émotion de devoir jouer devant un stade plein. Julián Quiñones avait ouvert le score dès la 8e minute, avant que l'expulsion de Yaya Sithole, juste après la pause, ne fasse définitivement basculer la rencontre. Le but de Jiménez n'a plus fait qu'entériner la domination des joueurs locaux.

Le Mexique démarre donc par une victoire et, surtout, par une image. Celle d'un homme qui a frôlé le pire, perdu son père, et qui transforme tout ça en larmes de bonheur sur la plus grande scène du football.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
0:0
1
0
1
3
République Tchèque
République Tchèque
0:0
1
0
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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