Chez Manor, les maillots de l'Italie sont à moitié prix

La Coupe du monde a débuté ce jeudi, sans l'Italie, qui a une nouvelle fois manqué sa qualification. Les supporters transalpins peuvent toutefois se procurer le maillot de leur équipe à prix réduit.

Blick Sport

L'été risque d'être long pour les supporters de l'équipe d'Italie de football. Pour la troisième fois consécutive, la Squadra Azzura n'est pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du monde et, avec un tel palmarès (quatre fois championne du monde), elle est souvent la cible de moqueries de la part de nombreuses personnes.

Au Mexique, aux États-Unis et au Canada, c'est donc une nouvelle fois sans l'Italie que le Mondial a lieu. Les Transalpins se sont inclinés en mars dernier lors de la finale du barrage face à la Bosnie et ont donc laissé les Balkans rejoindre le groupe B, celui de la Suisse.

«One game, one love»

Pourtant, cela n'a pas empêché le fabriquant Adidas de réaliser des maillots pour la sélection italienne en vue de l'été 2026. Quand on ne peut pas le porter pour les matches de l'équipe nationale, ils doivent forcément avoir un peu plus de peine à s'écouler. Quel supporter voudrait en effet porter un t-shirt qui lui rappelle que son équipe ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde?

C'est sans doute dans cette optique que Manor a décidé de réaliser une offre en ce début de compétition. Dans son enseigne de Monthey, la chaîne commerciale a décidé de brader le prix du maillot domicile. Au lieu de 110 CHF, le chandail bleu peut se procurer pour la modique somme de 55 CHF. Une belle affaire pour tous les collectionneurs de maillots puisque, dans quelques années, celui-ci sera probablement une perle rare. À noter que le maillot extérieur possède un rabais de 30%.

«One game, one love» peut-on également lire au-dessus de l'offre chez Manor. Pas sûr, toutefois, que les supporters italiens vont particulièrement «aimer» cette offre qui leur rappelle, à nouveau, que leur sélection ne s'est pas qualifiée pour une énième Coupe du monde.