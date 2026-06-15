Une YouTubeuse coréenne suivie par 6,6 millions de personnes filme un geste raciste en pleine tribune, lors de la Coupe du monde. L'auteur, un notable mexicain, a été démasqué avant de présenter ses excuses.

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Elle était venue vivre la fête. Elle en est repartie avec une vidéo qui tourne en boucle. Ino Cat, YouTubeuse coréenne suivie par 6,6 millions de personnes, filmait l'ambiance des tribunes de l'Estadio Akron de Guadalajara pendant le match d'ouverture des siens face à la Tchéquie.

Selfie, sourire, petit signe à la caméra. Et là, dans son dos, un homme fixe l'objectif et tire ses paupières vers l'extérieur avec les deux index. Le geste «bridé», celui que des générations d'Asiatiques connaissent par cœur. La séquence dure deux secondes. Elle a fait le tour de la planète.

Un geste qui n'a rien d'anodin

La jeune femme publie la vidéo le lendemain, avec une légende qui trahit son malaise: «Quand tu vis du racisme à la Coupe du monde». Et cette question, presque en s'excusant: «Dites-moi si je suis juste trop sensible.» Des millions de vues plus tard, la réponse d'internet est sans appel: non, elle ne l'est pas.

Le geste, lui, n'a rien d'anodin. Tirer ses paupières pour singer des yeux bridés est l'une des moqueries racistes les plus anciennes visant les Asiatiques. En Europe, elle a déjà valu des sanctions à des footballeurs. Dans un stade de Coupe du monde, diffusée à des millions de gens, elle prend une tout autre ampleur. La machine s'emballe en quelques heures dans la foulée des médias coréens qui se sont évidemment emparés de l'affaire, notamment par l'intermédiaire de la chaîne MBC.

Restait à savoir qui se cachait derrière le geste. La réponse n'a pas tardé, et elle pique. Il s'agirait d'Ulises Fernando Bernal Miramontes, président d'une association d'ingénieurs de l'État de Jalisco. Pas un anonyme perdu dans la foule: un notable local, démasqué en quelques heures par des internautes lancés à ses trousses.

«Je regrette sincèrement»

Face au tollé, l'intéressé a fini par présenter ses excuses sur une vidéo postée sur Instagram: «Je regrette sincèrement tout ce que cette situation a provoqué. J'ai pris le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et je mesure la responsabilité qui est la mienne en ce moment.»

Faut-il pour autant accabler tout un pays? Surtout pas. Car au même moment, dans les mêmes tribunes, d'autres supporters mexicains hissaient un fan coréen sur leurs épaules pour chanter avec lui. Deux images du même match, à quelques rangées d'écart: l'une dit le pire, l'autre le meilleur.

Sur le terrain, au moins, tout était limpide: la Corée du Sud s'est imposée 2-1.