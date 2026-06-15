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Une influenceuse choquée
Scandale raciste en marge de Tchéquie - Corée du Sud

Une YouTubeuse coréenne suivie par 6,6 millions de personnes filme un geste raciste en pleine tribune, lors de la Coupe du monde. L'auteur, un notable mexicain, a été démasqué avant de présenter ses excuses.
Publié: il y a 5 minutes
Ce supporter a dérapé lors d'un match entre la Tchéquie et la Corée du Sud.
Photo: Youtube: @Ino Cat
Blick Sport

Elle était venue vivre la fête. Elle en est repartie avec une vidéo qui tourne en boucle. Ino Cat, YouTubeuse coréenne suivie par 6,6 millions de personnes, filmait l'ambiance des tribunes de l'Estadio Akron de Guadalajara pendant le match d'ouverture des siens face à la Tchéquie.

Selfie, sourire, petit signe à la caméra. Et là, dans son dos, un homme fixe l'objectif et tire ses paupières vers l'extérieur avec les deux index. Le geste «bridé», celui que des générations d'Asiatiques connaissent par cœur. La séquence dure deux secondes. Elle a fait le tour de la planète.

Un geste qui n'a rien d'anodin

La jeune femme publie la vidéo le lendemain, avec une légende qui trahit son malaise: «Quand tu vis du racisme à la Coupe du monde». Et cette question, presque en s'excusant: «Dites-moi si je suis juste trop sensible.» Des millions de vues plus tard, la réponse d'internet est sans appel: non, elle ne l'est pas.

Le geste, lui, n'a rien d'anodin. Tirer ses paupières pour singer des yeux bridés est l'une des moqueries racistes les plus anciennes visant les Asiatiques. En Europe, elle a déjà valu des sanctions à des footballeurs. Dans un stade de Coupe du monde, diffusée à des millions de gens, elle prend une tout autre ampleur. La machine s'emballe en quelques heures dans la foulée des médias coréens qui se sont évidemment emparés de l'affaire, notamment par l'intermédiaire de la chaîne MBC.

Restait à savoir qui se cachait derrière le geste. La réponse n'a pas tardé, et elle pique. Il s'agirait d'Ulises Fernando Bernal Miramontes, président d'une association d'ingénieurs de l'État de Jalisco. Pas un anonyme perdu dans la foule: un notable local, démasqué en quelques heures par des internautes lancés à ses trousses.

«Je regrette sincèrement»

Face au tollé, l'intéressé a fini par présenter ses excuses sur une vidéo postée sur Instagram: «Je regrette sincèrement tout ce que cette situation a provoqué. J'ai pris le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et je mesure la responsabilité qui est la mienne en ce moment.» 

Faut-il pour autant accabler tout un pays? Surtout pas. Car au même moment, dans les mêmes tribunes, d'autres supporters mexicains hissaient un fan coréen sur leurs épaules pour chanter avec lui. Deux images du même match, à quelques rangées d'écart: l'une dit le pire, l'autre le meilleur.

Sur le terrain, au moins, tout était limpide: la Corée du Sud s'est imposée 2-1.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
4:1
1
3
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1:4
1
-3
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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