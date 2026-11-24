Les Houston Rockets, toujours sans Clint Capela, ont confirmé leur statut de favoris face aux Los Angeles Clippers de Yanic Konan Niederhäuser. Les Texans se sont imposés 116-104 lundi en NBA.

Yanic Konan Niederhäuser a fait son retour au jeu

Yanic Konan Niederhäuser a fait son retour au jeu

ATS Agence télégraphique suisse

On espérait assister à un duel suisse à Houston. Clint Capela a réintégré l'effectif des Rockets pour le premier match d'une série de cinq à domicile, après s'être remis d'une blessure à la cheville droite. Le Genevois n'a toutefois pas encore fait son retour sur le parquet. Clint Capela n'a donc pas participé à son onzième match d'affilée depuis début novembre.

Du côté des Clippers, Yanic Konan Niederhäuser a fait son retour dans l'équipe pour la troisième fois depuis son opération au pied droit et sa longue absence forcée. Le Fribourgeois a inscrit deux points et capté un rebond au cours des 7'35 qu'il a passées sur le terrain.

Kevin Durant, toujours décisif

Les Rockets menaient de 13 points dans le deuxième quart-temps, mais ils ont laissé les Clippers revenir au score et leur ont même concédé l'avantage à un moment donné. Houston, pour qui Kevin Durant a une nouvelle fois été le meilleur marqueur avec 32 points, a toutefois su réagir et a globalement maintenu ses adversaires à distance jusqu’à la fin.

Alors que les Rockets se battent pour la tête du classement de la Conférence Ouest, les Clippers restent en bas du tableau avec seulement quatre victoires en 16 matches. L'équipe californienne a perdu l'intégralité de ses huit matches disputés loin de ses bases jusqu'à présent.