Yanic Konan Niederhäuser a retrouvé les parquets de NBA jeudi, après une longue absence. Le Fribourgeois a joué dix minutes lors de la défaite 112-124 des Los Angeles Clippers face aux San Antonio Spurs.

Yanic Konan Niederhäuser fait son retour sur les parquets

Yanic Konan Niederhäuser fait son retour sur les parquets

ATS Agence télégraphique suisse

Yanic Konan Niederhäuser a fait son retour en NBA jeudi après une longue absence sur blessure. Le Fribourgeois a disputé ses premières minutes de la saison lors de la défaite 112-124 des Los Angeles Clippers sur le parquet des San Antonio Spurs.

Lors de la 14e rencontre des Clippers dans cet exercice, Niederhäuser a passé un peu plus de dix minutes sur le parquet, inscrivant deux points et captant trois rebonds. Le pivot de 2m11 s'était blessé au pied droit en mars dernier, mettant fin à sa première saison en NBA.

Pour les Clippers, il s'agit déjà d'une dixième défaite en 14 matches cette saison. En face, San Antonio a fêté sa 13e victoire en 16 rencontres et occupe ainsi la tête du classement de la Conférence Ouest. L'homme fort des Spurs a été le Français Victor Wembanyama, auteur de 32 points et onze rebonds.