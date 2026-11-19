ATS Agence télégraphique suisse
Le Valaisan a passé plus de 40 minutes sur le parquet - plus longtemps que n'importe quel autre joueur de ce match - et a inscrit 20 points, capté deux rebonds et délivré quatre passes décisives. Le MVP des Wizards a toutefois été Anthony Davis, avec 25 points et 14 rebonds. Il s'agit de la cinquième victoire de Washington en 16 matches cette saison.
Les Houston Rockets, l'équipe du Genevois Clint Capela, toujours blessé à une cheville, se sont également imposés à l'extérieur face aux Indiana Pacers (119-104). Avec un bilan de 12 victoires pour 4 défaites, l'équipe texane occupe la troisième place du classement de la Conférence Ouest, alors que Washington est 11e à l'Est.
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