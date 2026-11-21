Les Wizards de Washington ont enchaîné un deuxième succès consécutif vendredi en NBA en battant les Bulls 98-94 à Chicago, grâce à un Anthony Davis étincelant avec 36 points et 11 rebonds.

Victoire des Wizards de Kyshawn George face aux Bulls en NBA

Victoire des Wizards de Kyshawn George face aux Bulls en NBA

ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George et les Wizards ont décroché un deuxième succès d'affilée vendredi en NBA, eux qui avaient auparavant subi huit défaites de suite. Washington est allé battre les Bulls 98-94 à Chicago dans une partie comptant aussi pour la NBA Cup.

Les Wizards ont forcé la décision au début du quatrième quart-temps en signant un partiel de 12-0, qui leur a permis de mener 89-78 à 7'31 de la fin du match. Anthony Davis a cumulé 36 points et 11 rebonds pour Washington, le no 1 de la draft 2026 AJ Dybantsa ayant quant à lui réussi 20 points, 10 rebonds et 6 assists.

Aligné durant 35 minutes pour un différentiel de +2, Kyshawn George s'est montré maladroit au tir, avec un 5/17 (1/8 à 3 points). Auteur de 3 pertes de balle, l'ailier canado-valaisan a tout de même inscrit 11 points, ajoutant 7 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres à sa ligne de statistiques.

Toujours privés de Clint Capela, blessé à une cheville, les Rockets ont quant à eux concédé une deuxième défaite dans leurs trois dernières sorties, la cinquième au total en 17 matches joués cette saison. Houston s'est incliné 133-124 sur le parquet des Denver Nuggets de Nikola Jokic (26 points, 11 assists).