Luka Doncic «impatient» de devenir le patron des Lakers

Luka Doncic est prêt à prendre les rênes des Lakers après le départ de LeBron James pour Philadelphie. Le Slovène de 27 ans, blessé depuis avril, promet de marquer la saison NBA dès le 21 octobre.

ATS Agence télégraphique suisse

Le meneur-vedette des Lakers Luka Doncic s'est dit lundi «impatient» de revêtir la cape de patron de la franchise mythique de Los Angeles après le départ du «King» LeBron James pour Philadelphie.

«C'est un nouveau défi, évidemment. Mais j'ai souvent été dans cette situation depuis que je suis jeune, donc ce n'est pas nouveau pour moi. Je me sens bien. Je suis impatient, et je suis prêt. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au basketball», a lancé le magicien slovène de 27 ans lundi devant la presse.

Luka Doncic n'a plus vu les parquets de la NBA depuis début avril face au Thunder, et il n'est pas revenu à temps pour retrouver l'équipe d'Oklahoma City, bourreau des Lakers au 2e tour des play-offs.

Arrivé en Californie en février 2025 après un long passage à Dallas, Luka Doncic aura la charge de porter les or et pourpre pour tourner la page LeBron James qui a offert le titre aux Lakers en 2020. Le Slovène tournait à plus de 33 points en moyenne par match la saison dernière avant d'être blessé. Cet été, il a pu récupérer, en faisant notamment l'impasse sur les fenêtres internationales.

Un stage en Slovénie

Signe que c'est bien lui le nouveau patron, les joueurs des Lakers lui ont même rendu visite chez lui, en Slovénie, pour un stage de cinq jours. «C'était important pour moi de leur montrer d'où je viens. C'est gentil à eux d'être venus. J'ai conscience que ce n'était pas forcément facile, mais ça montre le type de groupe que l'on est», assure l'intéressé.

Doncic, qui dit avoir été «un peu nerveux» en organisant le voyage, pourra compter la saison prochaine sur le tireur Austin Reaves et une poignée de nouveaux joueurs dont le pivot Walker Kessler, arrivé d'Utah Jazz.

«C'est un ajout fantastique pour nous. Il protège le cercle bien sûr, mais il a aussi énormément progressé offensivement. Il va beaucoup nous aider», assure le meneur. Et ce dès le 21 octobre, quand les Lakers lanceront leur saison face aux Golden State Warriors.