LeBron James partage son temps entre New York et Philadelphie depuis son arrivée chez les Sixers. Pour gagner du temps, le «King» a choisi l’hélicoptère pour certains de ses trajets.

Blick Sport

À 41 ans, LeBron James entame un nouveau chapitre de son immense carrière. Après huit saisons sous le maillot des Los Angeles Lakers, le quadruple champion NBA a rejoint cet été les Philadelphia 76ers, avec lesquels il s’est engagé pour deux saisons. Mais pour ses premiers jours en Pennsylvanie, le «King» fait déjà parler de lui pour une raison qui n’a rien à voir avec ses performances sur le parquet.

LeBron James compte en effet partager son temps entre Philadelphie et New York cette saison. Une organisation qui l’oblige à parcourir près de 150 kilomètres entre les deux villes. Et pour gagner du temps, la superstar américaine a choisi un moyen de transport pour le moins spectaculaire: l’hélicoptère.

Un hélicoptère en plein entretien

La scène n’est pas passée inaperçue mardi, à l’issue du premier entraînement des Sixers à Camden, dans le New Jersey. Alors qu’Anfernee Simons répondait aux questions des journalistes, ses déclarations ont progressivement été couvertes par le bruit des pales d’un hélicoptère qui s’apprêtait à quitter le complexe d’entraînement.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

L’appareil était bien là pour LeBron James, qui devait rejoindre New York après la séance. Le journaliste d’ESPN Dave McMenamin a notamment rapporté la scène. La veille, lors du «Media Day» des Sixers, le quadruple MVP avait déjà laissé entendre qu’il partagerait son temps entre les deux villes. Interrogé sur son lieu de résidence pour cette saison, il avait répondu: «Les deux», évoquant plusieurs résidences.

Une quarantaine de minutes dans les airs

Le trajet entre New York et Philadelphie représente environ 150 kilomètres. En hélicoptère, il peut être effectué en quelque 40 à 45 minutes. Un gain de temps considérable, mais qui soulève forcément la question de son impact environnemental.

Reste également à savoir à quelle fréquence James effectuera réellement ce trajet. Si son départ en hélicoptère mardi est confirmé, rien n’indique pour l’instant qu’il utilisera systématiquement ce moyen de transport après chaque entraînement ou rencontre à domicile.

Sur le terrain, le «King» ne tardera pas à retrouver New York. Les Sixers doivent affronter les Knicks le 5 octobre pour leur premier match de présaison. Et le hasard du calendrier offrira un nouveau duel entre les deux équipes dès le 20 octobre au Madison Square Garden, pour l’ouverture de la saison régulière de Philadelphie.