ATS Agence télégraphique suisse
Kyshawn George et les Wizards peinent en NBA. Face aux Memphis Grizzlies dans la nuit de lundi à mardi, Washington a enchaîné une huitième défaite consécutive (136-120). Les Wizards ont définitivement laissé filer la victoire dans un troisième quart perdu 42-18 et alors qu'ils avaient déjà dix points de retard à la mi-match.
Le plus haut temps de jeu
Sur le plan personnel, Kyshawn George a inscrit 18 points pour un 7/10 au tir, capté 6 rebonds et ajouté une interception et un contre en 38 minutes, le plus haut temps de jeu de la partie. Sans Clint Capela, blessé à la cheville, Houston s'est incliné contre Miami 128-110.
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