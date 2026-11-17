Malgré les 18 points de Kyshawn George, Washington a concédé une huitième défaite consécutive face à Memphis (136-120). Privé de Clint Capela, Houston s'est également incliné contre Miami.

ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George et les Wizards peinent en NBA. Face aux Memphis Grizzlies dans la nuit de lundi à mardi, Washington a enchaîné une huitième défaite consécutive (136-120). Les Wizards ont définitivement laissé filer la victoire dans un troisième quart perdu 42-18 et alors qu'ils avaient déjà dix points de retard à la mi-match.

Le plus haut temps de jeu

Sur le plan personnel, Kyshawn George a inscrit 18 points pour un 7/10 au tir, capté 6 rebonds et ajouté une interception et un contre en 38 minutes, le plus haut temps de jeu de la partie. Sans Clint Capela, blessé à la cheville, Houston s'est incliné contre Miami 128-110.