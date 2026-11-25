La NBA a annoncé mercredi la mise à disposition d'une enveloppe «d'au moins dix milliards d'euros». Ceci pour la construction et la rénovation des salles des équipes qui participeront à sa future ligue en Europe.

La NBA veut investir dix milliards pour moderniser les salles européennes

La NBA veut investir dix milliards pour moderniser les salles européennes

ATS Agence télégraphique suisse

Cette initiative doit donner «aux clubs et groupes de propriétaires potentiels accès à des capitaux pérennes ainsi qu'à l'expertise de la NBA pour développer des salles modernes et, lorsque cela s'y prête, les quartiers environnants», a indiqué la NBA dans son communiqué.

Les futurs membres de la NBA Europe pourront piocher dans ce fonds, abondé entre autres par des fonds d'investissement (Ares Management, Apollo Sports Capital, J.P. Morgan...), les capitaux nécessaires à la construction ou à la rénovation des enceintes sportives, voire, «le cas échéant, des quartiers à usage mixte autour de celles-ci».

Sollicitée, la NBA n'a pas souhaité commenter la contrepartie exigée par les investisseurs en échange de la mise à disposition des fonds. La ligue nord-américaine avance ainsi un pion dans la mise en oeuvre de son projet, aux contours encore flous à moins d'un an de la date de lancement souhaitée (octobre 2027), et dans la bataille qu'elle livre à l'Euroligue, compétition référence en Europe depuis 2000.

Bataille de chiffres

Une bataille de chiffres, en partie, que l'annonce de mercredi vient alimenter.

La NBA a promis aux futures équipes de sa ligue européenne des milliards de redistribution sur les 10 premières années d'existence, et l'Euroligue à ses membres 3,4 milliards d'euros sur une période de 10 ans.

Les 13 clubs actionnaires de l'Euroligue, engagée dans un processus d'expansion (24 équipes en 2027-2028) et de transformation (clubs transformés en franchises permanentes), ont rejeté le 6 octobre à l'unanimité une offre d'association venant de la NBA.

Ce refus et le processus en cours au sein de l'Euroligue ne changent rien aux plans de la NBA, avait indiqué le 20 octobre son no 2 Mark Tatum, maintenant l'horizon d'octobre 2027 pour le lancement.

La NBA a identifié douze métropoles

La NBA «avance vite, nous n'avons pas du tout ralenti. Nous gardons l'espoir d'un accord (avec l'Euroligue) mais nous sommes prêts à aller de l'avant» avait-il aussi assuré, alors qu'aucun futur participant n'a encore été annoncé.

La ligue nord-américaine souhaite lancer, en partenariat avec la FIBA, une ligue avec 16 équipes dont 12 franchises permanentes dans des grandes métropoles européennes (Londres, Manchester, Paris, Lyon, Barcelone, Madrid, Munich, Berlin, Istanbul, Milan, Rome et Athènes).

Huit des 12 métropoles visées pour héberger une franchise permanente abritent déjà une équipe d'Euroligue (Paris, Lyon, Munich, Madrid, Barcelone, Athènes, Istanbul et Milan).