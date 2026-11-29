Coach des Wizards de Kyshawn George, Brian Keefe n'a pas survécu à une deuxième lourde défaite consécutive de son équipe, laquelle vient de subir une 10e défaite en 13 matches. Clint Capela est lui de retour sur les parquets.

Clint Capela est de retour sur les parquets

Clint Capela est de retour sur les parquets

ATS Agence télégraphique suisse

«Il est temps pour l'équipe d'aller de l'avant avec une nouvelle voix», explique le président des Wizards Michael Winger, cité dans un communiqué de la franchise. Assistant de Keefe et sélectionneur de l'Australie, Adam Caporn assurera l'intérim jusqu'au terme de la saison, précisent les Wizards.

Engagé en janvier 2024, Brian Keefe affiche 50 victoires pour 173 défaites à la tête des Wizards, soit le pire bilan de la ligue durant cette période. Parmi les coaches ayant dirigé plus de 200 matches en NBA, il possède même le pire pourcentage de victoires de l'histoire (22,4), selon ESPN.

Son dernier match a tourné au cauchemar. Après avoir mené 17-14 au premier quart face au Magic d'Orlando, les Wizards ont ainsi encaissé un partiel de 61-21. Ils ont par ailleurs passé un peu plus de 10 minutes sans inscrire le moindre panier entre la fin de la première mi-temps et le début du troisième quart.

Privés de leur meilleur marqueur Anthony Davis, malade, les Wizards n'ont rentré que 28 tirs - sur 79 tentatives - samedi soir. L'ailier valaisan Kyshawn George a ainsi dû se contenter de 13 points, à 2/8 au tir (0/3 à 3 points). Il a néanmoins ajouté 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres à sa ligne de statistiques.

Clint Capela de retour

La soirée de samedi a aussi été marquée par le retour aux affaires de Clint Capela, qui avait manqué les 12 derniers matches des Rockets en raison d'une blessure à la cheville droite. L'intérieur genevois a été aligné durant 8 minutes face à Philadelphie, que Houston a dominé 131-93.

Clint Capela a cumulé 2 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre face aux Sixers, qui évoluaient sans leurs trois stars LeBron James, Joel Embiid et Jaylen Brown (tous blessés). Les Rockets ont ainsi pu décrocher sans trop de difficultés leur troisième victoire d'affilée, la 15e au total en 20 matches joués cette saison.