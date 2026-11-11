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Victoire en Azerbaïdjan
Les Suissesses lancent idéalement leur campagne

Les basketteuses suisses ont écrasé l'Azerbaïdjan 84-33 mercredi lors des pré-qualifications de l'Euro 2029. Avec son nouveau sélectionneur, Stéphane Leite, la Suisse commence sa campagne de la meilleure des façons.
Publié: il y a 4 minutes
La Suisse rêve de se qualifier pour un nouvel Euro, comme ici en 2025. (image d'archives)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les basketteuses suisses ont bien démarré les pré-qualifications de l'Euro 2029. Avec leur nouveau sélectionneur Stéphane Leite, elles se sont largement imposées 84-33 mercredi en Azerbaïdjan.

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Successeur de François Gomez, qui avait emmené la Suisse à l'Euro 2025, Stéphane Leite a donc commencé son mandat par une victoire. L'écart de niveau entre les Suissesses et les Azerbaïdjanaises a permis au nouvel entraîneur de tester un maximum de joueuses. Evita Herminjard a été la meilleure marqueuse avec 12 points.

Chemin de croix jusqu'à l'Euro 2029

Après cette victoire, les Suissesses disputeront samedi un nouveau match à l'extérieur en Islande, avant d'accueillir l'Irlande mardi à Fribourg. Les matches retour de ce premier tour auront lieu en février.

Le vainqueur de ce groupe de quatre équipes se qualifiera pour le deuxième tour des pré-qualifications en juin 2027. Il y affrontera les deux autres vainqueurs de groupe. L'une de ces trois équipes accèdera ensuite au deuxième tour des qualifications pour l'Euro 2029.

En 2025, les basketteuses suisses s'étaient qualifiées pour la première fois depuis 69 ans pour une phase finale d'un Euro. Elles ont en revanche manqué la qualification pour l'édition 2027 avant de changer d'entraîneur.

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