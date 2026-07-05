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Ronja Blöchlinger termine 5e
Pas de podium pour les vététistes suisses à la Thuile

La vététiste italienne Martina Berta a glané sa première victoire en Coupe du monde dimanche à La Thuile. Côté suisse, Ronja Blöchlinger n'a pu faire mieux qu'une 5e place.
Publié: il y a 48 minutes
Ronja Blöchlinger n'a pu faire mieux qu'une 5e place (image d'archives).
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Ronja Blöchlinger a pris la 5e place de l'épreuve de Coupe du monde à La Thuile. L'Italienne Martina Berta a remporté sa première victoire à ce niveau.

Partie comme une fusée, Ronja Blöchlinger n’a pas réussi à conserver la tête. Au cours du sixième des sept tours, la vététiste de 25 ans a perdu sa place sur le podium. Sur le parcours exigeant de La Thuile, l’Appenzelloise s’est particulièrement illustrée dans les descentes, mais cela n'a pas suffi. L'Américaine Savilia Blunk et l’Autrichienne Laura Stigger complètent le podium.

Pour la première fois cette saison, les Suissesses n’ont pas réussi à placer une coureuse sur le podium. Bon résultat d'ensemble toutefois avec encore Sina Frei (6e), Alessandra Keller (8e), Nicole Koller (9e), Jolanda Neff (10e) et Ramona Forchini (11e).

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