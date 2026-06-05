Marlen Reusser a chuté vendredi lors de la 7e étape du Giro féminin, à 50 km de l'arrivée. Malgré cet incident, la Bernoise a pu terminer la course dans le peloton.

Une frayeur pour Marlen Reusser lors de la 7e étape

Une frayeur pour Marlen Reusser lors de la 7e étape

ATS Agence télégraphique suisse

Marlen Reusser a connu un moment de frayeur vendredi lors de la 7e étape du Giro d'Italia féminin. La Bernoise a été victime d'une chute à environ 50 km de l'arrivée.

Grâce à une belle remontée, Marlen Reusser a toutefois réussi à rejoindre le peloton principal. Elle a franchi la ligne d'arrivée en même temps que la leader du classement général Anna van der Breggen, également impliquée dans cette chute, et les autres prétendantes à la victoire finale.

Célia Gery remporte la 7e étape

Pour la rouleuse bernois, il s'agissait du deuxième effort particulier en l'espace de 24 heures. La veille déjà, elle avait perdu le contact avec le groupe de tête dans une bordure et avait dû dépenser beaucoup d'énergie pour ne pas perdre de temps sur ses concurrentes.

C'est Célia Gery qui a remporté la 7e étape vendredi à Salice. La Française a réglé au sprint un groupe de six coureuses qui ont résisté de justesse au retour du peloton, dans lequel figurait Marlen Reusser.

La Néerlandaise Anna van der Breggen conserve le maillot rose avec une minute d'avance sur sa compatriote Demi Vollering avant l'étape-reine qui comprend la redoutable ascension du Colle delle Finestre. Marlen Reusser reste pour sa part 5e du classement général, à 2'03 de van der Breggen.