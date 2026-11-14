La Vaudoise April Fohouo, 3e au Grand Prix de Zagreb en moins de 70 kg, confirme son talent après ses titres mondial M21 en 2025 et européen en avril.

April Fohouo monte sur le podium en moins de 70 kg à Zagreb

April Fohouo monte sur le podium en moins de 70 kg à Zagreb

Elle confirme son talent!

ATS Agence télégraphique suisse

La Vaudoise April Fohouo, 16e au classement mondial, a décroché la 3e place au Grand Prix de Zagreb dans la catégorie des moins de 70 kg. La jeune femme de 21 ans n'a dû s'incliner, dans sa course vers son deuxième podium à ce niveau, que face à la future vainqueure, la Brésilienne Nauana Silva.

En avril, April Fohouo avait remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Europe, après être devenue, l'année précédente, la première Suissesse à décrocher le titre de championne du monde M21.