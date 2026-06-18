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Une queue depuis 6h du matin
New York célèbre ses héros des Knicks, titrés en NBA

Des centaines de milliers de New Yorkais sont rassemblés jeudi pour faire un triomphe à l'équipe de basket des Knicks, sacrée en NBA, avec une parade sous haute surveillance dans les rues de Manhattan, qui s'achèvera par la remise symbolique des clés de la ville.
Publié: 17:39 heures
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Les Knicks ont eu le droit à une parade dans les rues de New York ce jeudi.
Photo: AP Photo/Richard Drew
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Bastien Feller et AFP Agence France-Presse

Il fallait se lever de bonne heure ce jeudi matin à New York pour espérer croiser du regard Jalen Brunson du haut du bus à impériale dégoté par les Knicks pour fêter leur titre NBA. Alors que la parade débutait officiellement à 10h, le périmètre de sécurité entourant le parcours était déjà bouclé à 7h15. «Les gens faisaient la queue depuis 6h ce matin», souffle un fan.

Fin d’une très longue attente

L'équipe a remporté samedi le troisième titre de son histoire dans le championnat nord-américain de basketball, le premier depuis 1973, face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Un succès célébré dans les rues de la mégapole par des centaines de milliers de personnes qui avait donné lieu à quelques débordements.

Sous les applaudissements de ses légions de fans - et une pluie de confettis -, l'équipe menée par Jalen Brunson a commencé à remonter le bien nommé «Canyon des héros», de la pointe sud de Manhattan à l'hôtel de ville, où le maire démocrate Zohran Mamdani lui rendra hommage.

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Des fanfares, des danseurs, des figures historiques des Knicks ou encore la chanteuse Alicia Keys participent à l'événement, tout comme les célébrités habituées de la franchise: Timothée Chalamet, Spike Lee.

«Les Knicks ont mérité un accueil de héros. Nous rêvons de ce moment depuis des générations», a lancé Zohran Mamdani, appelant à «encourager une équipe qui incarne la détermination et la résilience qui définissent» New York.

La parade elle-même est libre d'accès et gratuite et 600 chanceux New-Yorkais tirés au sort dans le cadre d'une loterie pourront assister à la cérémonie à l'hôtel de ville.

Dispositif policier exceptionnel

La police a annoncé sur le réseau social X le déploiement de plus de 10’000 agents pour encadrer cet hommage, soit «le plus grand nombre jamais assigné à un événement organisé».

Des unités équipées d'armes lourdes, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection d'explosifs ou encore des drones seront mis à contribution.

Les cinq matches de la finale NBA ont été émaillés d'incidents, avec plusieurs dizaines d'interpellations pour des motifs multiples (agressions de policiers, possession illégale d'armes, dégradations, troubles à l'ordre public...).

New York compte de nombreuses franchises sportives au palmarès parfois plus prestigieux, comme les Yankees en baseball, les Giants au football américain ou les Rangers en hockey sur glace. Mais aucune n'a le pouvoir fédérateur des Knicks.

«Les Knicks unissent la ville comme aucune autre équipe. Il n'y a vraiment que les Knicks - comme vous pouvez le voir. Et en plus, cela faisait tellement longtemps qu'on attendait ça», dit Anthony Martorelli, 29 ans, qui travaille dans le commerce de détail.

Le basket est le sport urbain par excellence. Mais, surtout, l'équipe a su «capturer l'imaginaire collectif d'une manière particulière», selon l'universitaire Adam Criblez, auteur d'un livre sur le club.

Depuis leur succès du week-end, Jalen Brunson et ses coéquipiers multiplient les apparitions médiatiques. Ils ont été vus dans les tribunes du Mondial de foot ainsi qu'au célèbre «late night show» du présentateur Jimmy Fallon.

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