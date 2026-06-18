Pour ressentir l'effet Coupe du monde à New York, il faut prendre de la hauteur. À l'Empire State Building, le football est plus présent que dans les rues de Manhattan.

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour ressentir l'effet Coupe du monde à New York, il faut prendre de la hauteur. Beaucoup de hauteur même. À 320 mètres au-dessus de Manhattan, au 86e étage de l'Empire State Building, les maillots du Brésil, de l'Équateur, de l'Angleterre ou encore de l'Argentine sont partout. Certains sont exposés. D'autres sont portés fièrement par des visiteurs venus des quatre coins du monde.

«Depuis le début du tournoi, on ne voit presque défiler que des fans de football», souffle un employé du site. Le contraste avec ce qui se passe au niveau de la rue est saisissant. Car quelques centaines de mètres plus bas, la Coupe du monde peine toujours à s'imposer dans le quotidien new-yorkais. Les Knicks, qui défileront jeudi dans les rues de la ville après leur sacre NBA, restent les véritables maîtres de la Grosse Pomme.

T-shirts vendus à l'arrachée dans les rues, casquettes vissées sur la tête des passants, écrans géants mettant en avant Jalen Brunson et ses coéquipiers: tout ou presque ramène encore et toujours au basket. La ville se parera d'ailleurs encore un peu plus de bleu et d'orange ce jeudi, avec la grande parade en l'honneur des champions NBA.

«L'ambiance est spéciale»

À l'Empire State Building en revanche, le football a trouvé refuge. Plus de 100 maillots historiques y sont exposés dans le cadre d'une exposition montée par Classic Football Shirts, référence mondiale en la matière, jusqu'à la finale du 19 juillet. Et au 86e étage, un petit stand permet aux fans de football d'élargir leur collection. Mais ce ne sont pas forcément les pièces de collection qui attirent l'attention. Ce mercredi matin, ce sont surtout les visiteurs, même s'ils ne sont pas très nombreux.

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Les tuniques du Brésil et de l'Équateur dominent largement dans les files d'attente devant les points photo, dont un spécialement destiné à la Coupe du monde, installés sur les terrasses d'observation. «L'ambiance est spéciale pour une Coupe du monde, c'est vrai. Il n'y a pas l'euphorie habituelle», reconnaît James, tunique des Three Lions sur les épaules. «Mais contrairement à Doha, il y a beaucoup de choses à découvrir», ajoute-t-il en souriant.

C'est peut-être aussi ce qui explique la place encore discrète du Mondial dans la ville. À New York, la Coupe du monde n'est qu'un événement parmi d'autres. Entre les Knicks, Broadway, Times Square ou Central Park, le football doit partager l'attention.