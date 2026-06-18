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«L'ambiance est spéciale»
À New York, le Mondial se vit en haut de l'Empire State Building

Pour ressentir l'effet Coupe du monde à New York, il faut prendre de la hauteur. À l'Empire State Building, le football est plus présent que dans les rues de Manhattan.
Publié: il y a 57 minutes
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L'Empire State Building voit des supporters du monde entier défiler.
Photo: DR
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Bastien FellerJournaliste Blick

Pour ressentir l'effet Coupe du monde à New York, il faut prendre de la hauteur. Beaucoup de hauteur même. À 320 mètres au-dessus de Manhattan, au 86e étage de l'Empire State Building, les maillots du Brésil, de l'Équateur, de l'Angleterre ou encore de l'Argentine sont partout. Certains sont exposés. D'autres sont portés fièrement par des visiteurs venus des quatre coins du monde.

«Depuis le début du tournoi, on ne voit presque défiler que des fans de football», souffle un employé du site. Le contraste avec ce qui se passe au niveau de la rue est saisissant. Car quelques centaines de mètres plus bas, la Coupe du monde peine toujours à s'imposer dans le quotidien new-yorkais. Les Knicks, qui défileront jeudi dans les rues de la ville après leur sacre NBA, restent les véritables maîtres de la Grosse Pomme.

T-shirts vendus à l'arrachée dans les rues, casquettes vissées sur la tête des passants, écrans géants mettant en avant Jalen Brunson et ses coéquipiers: tout ou presque ramène encore et toujours au basket. La ville se parera d'ailleurs encore un peu plus de bleu et d'orange ce jeudi, avec la grande parade en l'honneur des champions NBA.

«L'ambiance est spéciale»

À l'Empire State Building en revanche, le football a trouvé refuge. Plus de 100 maillots historiques y sont exposés dans le cadre d'une exposition montée par Classic Football Shirts, référence mondiale en la matière, jusqu'à la finale du 19 juillet. Et au 86e étage, un petit stand permet aux fans de football d'élargir leur collection. Mais ce ne sont pas forcément les pièces de collection qui attirent l'attention. Ce mercredi matin, ce sont surtout les visiteurs, même s'ils ne sont pas très nombreux.

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Les tuniques du Brésil et de l'Équateur dominent largement dans les files d'attente devant les points photo, dont un spécialement destiné à la Coupe du monde, installés sur les terrasses d'observation. «L'ambiance est spéciale pour une Coupe du monde, c'est vrai. Il n'y a pas l'euphorie habituelle», reconnaît James, tunique des Three Lions sur les épaules. «Mais contrairement à Doha, il y a beaucoup de choses à découvrir», ajoute-t-il en souriant.

C'est peut-être aussi ce qui explique la place encore discrète du Mondial dans la ville. À New York, la Coupe du monde n'est qu'un événement parmi d'autres. Entre les Knicks, Broadway, Times Square ou Central Park, le football doit partager l'attention.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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