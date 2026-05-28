DE
FR

Une incroyable série de records prend fin
Jeremy Seewer quitte Ducati avec effet immédiat!

La star du motocross Jeremy Seewer et Ducati se séparent avec effet immédiat après une série de performances décevantes. Le pilote de Bülach, treize fois vainqueur d'un Grand Prix, ne participera plus au championnat du monde dès ce week-end.
Publié: 13:47 heures
1/5
Jeremy Seewer (ici lors d'une chute à l'entraînement en France) abandonne Ducati.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Matthias Dubach

Jeremy Seewer (31 ans), quintuple vice-champion du monde de motocross, traverse la période la plus compliquée de sa carrière. Lors du Grand Prix de France, le Zurichois n’a terminé que 21e et 16e des manches, des résultats inhabituellement faibles pour l’un des pilotes les plus réguliers du paddock mondial.

Dans la foulée, Jeremy Seewer et Ducati ont annoncé leur séparation avec effet immédiat. Dès le week-end prochain, à l’occasion du Grand Prix d’Allemagne, le pilote de Bülach, vainqueur de 13 Grand prix dans sa carrière, ne sera plus au départ.

Le projet Ducati a tourné court. Après ses succès en MotoGP, la marque italienne s’était lancée pour la première fois en MXGP, la catégorie reine du motocross, au début de la saison 2025. Malgré deux podiums décrochés par Seewer lors de cette première année, l’aventure a rapidement sombré dans la crise en 2026.

Le Zurichois ne s’est jamais senti à l’aise sur la moto, malgré les nombreux développements et ajustements techniques tentés ces derniers mois. Et si ses deux coéquipiers ne jouaient pas non plus les premiers rôles, ils restaient malgré tout plus rapides que lui.

Une séparation devenue inévitable

Cette rupture ressemble autant à un constat d’échec qu’à un soulagement mutuel. En mai encore, Jeremy Seewer a enchaîné deux Grands Prix sans inscrire le moindre point au championnat du monde — un scénario impensable pour un pilote qui, durant des années, s’était installé presque naturellement dans le top 10, et souvent dans le top 5, au guidon de Yamaha puis Kawasaki.

Avec ce retrait, une série absolument exceptionnelle prend également fin. Jeremy Seewer détenait le record du nombre de Grands Prix disputés consécutivement en championnat du monde de motocross. Le Zurichois participait sans interruption à chaque manche mondiale depuis douze ans. Dans un sport aussi brutal physiquement que le motocross, cette longévité relevait presque du miracle.

Sa série s’arrête ainsi — provisoirement — à 229 GP consécutifs.

Pour l’instant, un remplacement immédiat dans une autre équipe du championnat du monde n’est pas envisagé. Les rumeurs l’envoyant vers le championnat américain de motocross ne devraient pas non plus se concrétiser dès ce week-end, à Pala, en Californie.

Une chose reste toutefois certaine: Jeremy Seewer ne compte pas mettre un terme à sa carrière. Reste désormais à savoir où il rebondira.


Découvrez nos contenus sponsorisés
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus