La star du motocross Jeremy Seewer et Ducati se séparent avec effet immédiat après une série de performances décevantes. Le pilote de Bülach, treize fois vainqueur d'un Grand Prix, ne participera plus au championnat du monde dès ce week-end.

Matthias Dubach

Jeremy Seewer (31 ans), quintuple vice-champion du monde de motocross, traverse la période la plus compliquée de sa carrière. Lors du Grand Prix de France, le Zurichois n’a terminé que 21e et 16e des manches, des résultats inhabituellement faibles pour l’un des pilotes les plus réguliers du paddock mondial.

Dans la foulée, Jeremy Seewer et Ducati ont annoncé leur séparation avec effet immédiat. Dès le week-end prochain, à l’occasion du Grand Prix d’Allemagne, le pilote de Bülach, vainqueur de 13 Grand prix dans sa carrière, ne sera plus au départ.

Le projet Ducati a tourné court. Après ses succès en MotoGP, la marque italienne s’était lancée pour la première fois en MXGP, la catégorie reine du motocross, au début de la saison 2025. Malgré deux podiums décrochés par Seewer lors de cette première année, l’aventure a rapidement sombré dans la crise en 2026.

Le Zurichois ne s’est jamais senti à l’aise sur la moto, malgré les nombreux développements et ajustements techniques tentés ces derniers mois. Et si ses deux coéquipiers ne jouaient pas non plus les premiers rôles, ils restaient malgré tout plus rapides que lui.

Une séparation devenue inévitable

Cette rupture ressemble autant à un constat d’échec qu’à un soulagement mutuel. En mai encore, Jeremy Seewer a enchaîné deux Grands Prix sans inscrire le moindre point au championnat du monde — un scénario impensable pour un pilote qui, durant des années, s’était installé presque naturellement dans le top 10, et souvent dans le top 5, au guidon de Yamaha puis Kawasaki.

Avec ce retrait, une série absolument exceptionnelle prend également fin. Jeremy Seewer détenait le record du nombre de Grands Prix disputés consécutivement en championnat du monde de motocross. Le Zurichois participait sans interruption à chaque manche mondiale depuis douze ans. Dans un sport aussi brutal physiquement que le motocross, cette longévité relevait presque du miracle.

Sa série s’arrête ainsi — provisoirement — à 229 GP consécutifs.

Pour l’instant, un remplacement immédiat dans une autre équipe du championnat du monde n’est pas envisagé. Les rumeurs l’envoyant vers le championnat américain de motocross ne devraient pas non plus se concrétiser dès ce week-end, à Pala, en Californie.

Une chose reste toutefois certaine: Jeremy Seewer ne compte pas mettre un terme à sa carrière. Reste désormais à savoir où il rebondira.



