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Une cinquième victoire d'étape
Le phénomène Tadej Pogacar frappe encore à l'Alpe d'Huez

Tadej Pogacar s'est imposé au sommet de l'Alpe d'Huez vendredi lors de la 19e étape du Tour de France. Le maillot jaune slovène signe ainsi sa 5e victoire d'étape sur cette Grande Boucle, qu'il remportera pour la 5e fois dimanche.
Publié: il y a 57 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
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Photo: keystone-sda.ch

Tadej Pogacar, maillot jaune sur les épaules, a remporté la 19e étape du Tour de France vendredi au sommet de l'Alpe d'Huez pour conforter un peu plus son avance à deux jours de l'arrivée finale à Paris.

Au milieu d'une foule énorme, le Slovène a effacé un retard de 3 minutes et 30 secondes au pied de la montée finale pour avaler les échappés un par un et signer sa 26e victoire d'étape dans la Grande Boucle, sa première à l'Alpe d'Huez. 

Il a devancé le Français Lenny Martinez et l'Équatorien Richard Carapaz, qui se sont trop observés pendant l'ascension, de respectivement six et neuf secondes grâce à une violente accélération à la flamme rouge.

Photo: keystone-sda.ch

Ils n'étaient plus que quatorze dans le groupe de tête à se présenter au pied de l'ascension finale, longue de 13,8 km (8% de pente moyenne), à compter près de 3'30 d'avance sur le groupe maillot jaune. Malgré cette avance conséquente, ces coureurs ont vu leurs espoirs de victoire fondre comme neige au soleil avec l'attaque de Tadej Pogacar à douze kilomètres de l'arrivée.

L'ogre slovène a repris Richard Carapaz (EF-Education) et Lenny Martinez (Barhain Victorious), derniers rescapés de l'échappée, à moins de deux kilomètres du sommet. Il s'est ensuite défait de ses poursuivants grâce à une accélération décisive à 800 m de l'arrivée, devançant Martinez (2e) et Carapaz (3e) de cinq secondes sur la ligne.

Le leader de la formation UAE conforte également son avance au classement général, avec désormais 7'11 d'avance sur son dauphin Remco Evenepoel et 9'42 sur son coéquipier et maillot blanc Isaac Del Toro. Il succède au Britannique Tom Pidcock, dernier vainqueur au sommet du col alpin lors du Tour de France 2022.

Yannis Voisard craque, mais reste onzième

Présent dans l'échappée, le Jurassien Yannis Voisard a craqué à 30 kilomètres de l'arrivée, ne parvenant pas à suivre le rythme en tête de course dans la montée du Col d'Ornon. Le leader de la formation Tudor a conservé sa 11e place provisoire au classement général à la faveur de son 13e rang à 5'32 de «Pogi» au terme de l'antépénultième journée de cette Grande Boucle.

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