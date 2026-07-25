Le cycliste américain Sepp Kuss serait tombé dans le vide sans un filet de sécurité dimanche à l'Alpe d'Huez. Ouf!

Le filet a sauvé la vie de Sepp Kuss au Tour de France

Le filet a sauvé la vie de Sepp Kuss au Tour de France

Une chute au final sans gravité

Blick Sport

Que se serait-il passé si Sepp Kuss n'avait pas été retenu par un filet de sécurité de bon aloi, ce samedi au Tour de France?

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Alors qu'il roulait en tête dans la descente de l'Alpe d'Huez, le cycliste américain a mal évalué une trajectoire et s'est retrouvé dans une position inconfortable. Heureusement, un filet se trouvait au bon endroit. Sinon? Il aurait sans doute chuté dans le vide et aurait mis sa vie en danger. Ouf! Un immense ouf, même!