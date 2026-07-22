Après une alerte à Londres, Armand Duplantis, détenteur du record mondial de 6m31, participera aux Championnats d'Europe à Birmingham. Les examens médicaux n'ont révélé aucune blessure.

Armand Duplantis sera présent aux Européens d'athlétisme

Armand Duplantis sera présent aux Européens d'athlétisme

Une blessure pas si grave

ATS Agence télégraphique suisse

Le recordman du monde du saut à la perche Armand Duplantis, qui avait abandonné samedi le concours du meeting de Londres en raison d'une douleur, a passé des examens rassurants. Le Suédois sera présent aux Championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août), a indiqué mercredi son agent.

Armand Duplantis avait abandonné samedi après avoir franchi 5m95, visiblement touché à la cuisse gauche. «Aucun signe de blessure n'a été constaté à l'issue d'un examen médical approfondi, comprenant notamment une IRM et une radiographie», a indiqué son agent, Daniel Wessfeldt, dans un message à l'AFP.

«Avec un entraînement léger et un traitement adapté, il devrait être parfaitement remis d'ici dix jours. Son programme de compétitions reste inchangé. Sa prochaine épreuve sera le concours des Championnats d'Europe à Birmingham», a-t-il ajouté.

«Mondo» Duplantis a porté son record du monde à 6m31 m cet hiver. Il sera évidemment le grand favori pour le titre continental.