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Les JO toujours dans le viseur
Une athlète olympique frôle le drame lors d'un crash

Charity Hufnagel, championne des États-Unis en salle de saut en hauteur, a été renversée par une voiture alors qu’elle circulait à vélo électrique. Fracture du crâne et perte d’audition: l’Américaine de 25 ans ne renonce pourtant pas aux Jeux olympiques.
Publié: il y a 2 minutes
Photo: DeFodi Images via Getty Images
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Blick Sport

C’était la première fois qu’elle montait sur un vélo électrique. Mardi soir, vers 21 heures, Charity Hufnagel roulait sur Utica Pike, près de Jeffersonville, dans l’Indiana. Elle apprenait à le maîtriser pour pouvoir accompagner son mari, qui prépare un marathon, et lui tendre de l’eau pendant ses sorties. Une voiture l’a percutée.

Le bilan est lourd. La sauteuse en hauteur a été transportée au UofL Hospital de Louisville, où elle a été opérée. Elle souffre d’une fracture du crâne, suturée le lendemain, et de profondes écorchures à la jambe. «Je n’entends plus vraiment de l’oreille gauche pour l’instant», a-t-elle confié à la chaîne locale «WDRB» depuis son lit d’hôpital. Selon ses proches, cette perte d’audition serait temporaire.

Objectif inchangé: les JO

L’athlète de 25 ans a déjà connu les blessures, mais rien de comparable. «Je pense que celle-ci est vraiment la pire, par rapport à beaucoup d’autres blessures que j’ai eues», a-t-elle dit. Plusieurs mois de rééducation l’attendent. Le conducteur coopère avec la police

Ancienne athlète universitaire de Ball State, Charity Hufnagel est en pleine ascension. Cette année, elle a remporté le titre national en salle et l’an dernier, elle avait représenté les États-Unis aux Mondiaux en salle. Son objectif reste inchangé: les prochains Jeux olympiques.

Son père, Richard Lee Hufnagel, n’a aucun doute. Elle a grandi avec cinq grands frères et ne lâche jamais rien, selon lui. «À chaque fois qu’elle se blesse, elle vise encore plus haut.» Pour une sauteuse en hauteur, la formule est toute trouvée.

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