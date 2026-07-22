La famille du biathlon suédois s'agrandit! Hanna Öberg et Martin Ponsiluoma vont devenir parents pour la première fois. Mais ces deux-là ont mis du temps à se trouver et ont longtemps cherché leur voie en amour. Ils ont même... échangé leurs partenaires!

Un étonnant «échange de partenaires» entre biathlètes se termine par une bonne nouvelle

Un étonnant «échange de partenaires» entre biathlètes se termine par une bonne nouvelle

Ramona Bieri

«Nous avons quelque chose à vous annoncer!», écrivent sur Instagram les biathlètes suédois Hanna Öberg (30 ans) et Martin Ponsiluoma (30 ans). Avant d'ajouter: «La saison à venir nous réserve de nouveaux défis.»

La raison de cette annonce est des plus heureuses: le couple attend son premier enfant. Sur la photo publiée, Hanna Öberg affiche fièrement son ventre arrondi, tandis que son compagnon y pose tendrement la main. Une chose est donc certaine: la Suédoise ne prendra pas le départ de la prochaine saison de Coupe du monde.

Hanna Öberg et Martin Ponsiluoma ont officialisé leur relation en octobre 2021. « Oui, c'est vrai, nous sommes ensemble, et cela nous fait énormément de bien », confiait alors Hanna Öberg au quotidien Expressen.

Un véritable imbroglio amoureux

Leur histoire avait pourtant fait grand bruit à ses débuts. Jusqu'en 2020, Hanna Öberg était en couple avec Jesper Nelin (33 ans), lui aussi biathlète et proche ami de Martin Ponsiluoma. Après leur séparation, les cartes ont été rebattues.

Nelin s'est mis en couple avec Fanny Johansson (32 ans), également biathlète... et ancienne compagne de Ponsiluoma. Les deux s'étaient rapprochés en se réconfortant mutuellement après leurs ruptures respectives. Cet étonnant «échange de partenaires» au sein de l'équipe nationale avait largement alimenté la presse suédoise. Si Öberg et Ponsiluoma sont toujours aussi heureux ensemble, l'histoire entre Nelin et Johansson s'est depuis terminée.

Aujourd'hui, leur bonheur s'apprête à prendre une nouvelle dimension avec l'arrivée de leur premier enfant. Et au vu du palmarès des futurs parents, le biathlon suédois peut déjà rêver d'une relève de haut niveau.

Hanna Öberg est double championne olympique et triple championne du monde. L'hiver dernier, elle a également décroché une médaille d'argent olympique en relais. Martin Ponsiluoma possède lui aussi un impressionnant palmarès, avec deux titres mondiaux, auxquels il a ajouté cette année une médaille d'or et une médaille de bronze aux Jeux olympiques.



