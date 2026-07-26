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Un final de toute beauté
Quel panache! Mathieu Van der Poel gagne aux Champs-Elysées au bout d'un suspense fou

La dernière étape du Tour de France est entrée dans la légende du cyclisme avec une résistance héroïque de Mathieu van der Poel face aux sprinteurs après un duel épique avec Tadej Pogacar. Quel spectacle!
Publié: 20:12 heures
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Dernière mise à jour: 20:13 heures
Quel champion, Mathieu van der Poel!
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Héroïque, Mathieu van der Poel a remporté l'ultime étape du Tour de France dimanche à Paris en résistant au retour du peloton. Tadej Pogacar s'est imposé pour la 5e fois au classement général.

Réduite à 89 kilomètres au lieu de 132,5 pour soulager les forces de sécurité engagées contre les incendies, la dernière étape de cette Grande Boucle a tenu ses promesses, avec au menu la triple ascension de la Butte Montmartre. Incapable de tenir la roue de Wout Van Aert dans la rue Lepic l'an dernier, Pogacar a cette fois résisté à l'accélération de Mathieu van der Poel à 10 kilomètres de l'arrivée.

Le duo a ensuite résisté au retour du peloton pour se jouer la victoire. «MDVP» a lâché le Slovène dans les derniers mètres pour devancer d'une roue son coéquipier de l'équipe Alpecin Jasper Philipsen sur la ligne d'arrivée et engranger un 2e succès sur cette 113e édition.

Photo: keystone-sda.ch

Sans surprise, Pogacar a remporté pour la 5e fois de rang le classement général, devant Remco Evenepoel (2e à 6'26) et son coéquipier Isaac Del Toro (3e à 9'42), qui s'adjuge également le maillot blanc de meilleur jeune. Richard Carapaz (meilleur grimpeur) et Mads Pedersen (points) se sont imposés dans les autres classements annexes.

Yannis Voisard termine onzième au général

Meilleur Suisse, le Jurassien Yannis Voisard a conclu son premier Tour de France au 11e rang final (à 38'02 de Pogacar) le jour de ses 28 ans. Le leader de la formation Tudor était encore dans le top 10 jeudi, mais en a été chassé par Carapaz, vainqueur de l'étape-reine samedi.

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