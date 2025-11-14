DE
Un accusé déjà condamné!
Il voulait faire chanter la famille Schumacher et prend trois ans de prison

La famille du champion Michael Schumacher devait payer quinze millions d'euros pour empêcher la publication de photos privées sur le Darknet. Le principal accusé a écopé de trois ans de prison, tandis que deux autres accusés sont toujours en procès.
Les accusés auraient menacé de publier des photos et des vidéos privées.
Dans l'affaire de la tentative d'extorsion de fonds visant la famille du champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher, le jugement concernant l'un des trois accusés est devenu définitif en Allemagne.

Après que le juge du tribunal de grande instance de Wuppertal (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) a estimé que les trois accusés avaient peu de chances d'obtenir des peines plus clémentes en appel, le fils du principal accusé a retiré son recours. Il avait été condamné à six mois de prison avec sursis.

Schumacher à l'abri du public depuis son accident

«Cela ne me semble pas trop élevé. Votre appel n'a guère de chances d'aboutir», avait déclaré le juge. Comme ni la partie civile ni le parquet n'ont fait appel de la condamnation de l'homme de 31 ans, le jugement est devenu immédiatement exécutoire. Le procès des deux autres accusés se poursuivra la semaine prochaine.

La famille Schumacher avait été la cible d'un chantage portant sur la publication de photos et de vidéos privées. En échange de leur non-diffusion sur le Darknet, les malfaiteurs exigeaient 15 millions d'euros. Depuis son grave accident de ski en 2013, l'ancien pilote de course Michael Schumacher est maintenu à l'écart du public par sa famille et ses collaborateurs. Il souffrait alors d'une grave blessure à la tête.

Ancien employé de sécurité de la famille

Le tribunal d'instance de Wuppertal avait condamné mi-février le principal accusé, un homme de 54 ans aux multiples antécédents judiciaires, à trois ans de prison pour tentative d'extorsion de fonds dans un cas particulièrement grave. Un ancien agent de sécurité de la famille avait également été condamné à deux ans de prison avec sursis et 2400 euros d'amende pour complicité.

La partie civile demande qu'il écope d'une peine nettement plus sévère en tant que complice. Le fils du principal accusé a, lui aussi, été condamné pour complicité de tentative d'extorsion.

