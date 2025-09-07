Deux ans, 43 Grands Prix, 12 points et trois gros crashs: Mick Schumacher n’a jamais trouvé sa place en Formule 1. Ballotté entre rumeurs et désillusions, le fils de la légende Ferrari continue pourtant d’affirmer que son objectif reste la F1.

1/6 La carrière de Mick Schumacher en Formule 1 ne décolle pas. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

Le Français Pierre Gasly (29 ans) a prolongé son contrat avec Alpine jusqu’à fin 2028, officialisation faite ce week-end à Monza. Flavio Briatore assure ainsi à son écurie en difficulté un avenir un peu plus stable – du moins au poste de pilote. Côté moteur, en revanche, Alpine, lanterne rouge du championnat du monde, bascule dans le giron des partenaires de Mercedes. La confiance dans la puissance Renault appartient déjà au passé.

Reste désormais à savoir qui épaulera Pierre Gasly. L’identité du deuxième pilote d’AlphaTauri, aux côtés de l’ancien vainqueur de Monza (168 Grands Prix, un succès en 2020), pourrait bien rester un mystère plusieurs semaines encore. Une certitude: il ne s’agira pas de Mick Schumacher (26 ans).

Le fils de la légende Ferrari continue d’être balloté comme une petite balle de ping-pong. Et lui, que fait-il? Rarement un commentaire, si ce n’est pour répéter son éternelle phrase: «Mon objectif reste la Formule 1.»

Même quand les refus s’accumulent, quand certains doutent ouvertement de son talent, ou lorsque surgit la rumeur d’une offre venue de Cadillac, Mick garde le silence, sans confirmer ni démentir.

Son bilan en F1: 43 Grands Prix, 12 points, 3 gros accidents.

Aujourd’hui pilote d’endurance pour Alpine, l’Allemand lorgnerait désormais sur McLaren, qui lancera en 2027 sa propre voiture dans le championnat du monde d’endurance. Y aura-t-il une place pour lui? En Formule 1, l’aventure n’aura en tout cas duré que deux ans, chez Haas entre 2021 et 2022: 43 départs, 12 points et trois crashs marquants.

Que reste-t-il au final? Trois phrases de Mick, comme autant de jalons: avant ses débuts en F1 – «Je n’échoue pas!» ; après son titre de F2 – «Je veux être champion du monde comme mon père avec Ferrari»; et il y a un an encore – «Je donnerais tout pour pouvoir parler à mon père une fois de plus.»