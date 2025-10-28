Jannik Sinner, numéro 2 mondial, officialise sa relation avec la mannequin danoise Laila Hasanovic. Le joueur du Tyrol du Sud met ainsi un terme aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines.

Jannik Sinner officialise sa relation avec l'ex de Schumacher

1/5 Jannik Sinner a remporté le tournoi ATP de Vienne dimanche. Il a en même temps rendu sa relation publique. Photo: Getty Images

Cédric Heeb

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines: Jannik Sinner (24 ans, ATP 2) sort-il avec la mannequin danoise Laila Hasanovic (24 ans), ancienne petite amie du pilote de Formule 1 Mick Schumacher (26 ans)? Le joueur du Tyrol du Sud a mis fin aux spéculations lors de sa victoire au tournoi de Vienne: oui, ils sont en couple.

Après sa victoire en trois sets en finale contre Alexander Zverev (28 ans, ATP 3), Jannik Sinner a profité de son discours pour remercier son équipe, ses amis… et sa petite amie. Dans le box du numéro 2 mondial, Laila Hasanovic était assise aux côtés de la mère du joueur italien.

Un parcours amoureux médiatisé

Jusqu’au printemps 2025, Laila Hasanovic était en couple avec Mick Schumacher. Leur relation de deux ans a pris fin récemment. Avant cela, elle avait été en couple avec le footballeur danois Jonas Wind (26 ans, VfL Wolfsburg).

Jannik Sinner, habituellement très discret sur sa vie privée, avait déjà confié fin août à la Gazzetta dello Sport être «très amoureux», sans révéler l’identité de sa compagne. De son côté, le quadruple vainqueur du Grand Chelem a également été en couple jusqu’au printemps de cette année avec la joueuse de tennis russe Anna Kalinskaja (26 ans, WTA 34).