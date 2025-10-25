A partir des quarts de finale, les chiffres s'envolent
Le Masters de Paris (25 octobre – 2 novembre) n’est pas seulement le dernier grand tournoi avant les finales ATP de Turin (à partir du 9 novembre), mais aussi le dernier tournoi à 1000 points de la saison. Comme toujours lors d’un événement de cette catégorie, le vainqueur repartira non seulement avec de précieux points pour le classement mondial, mais aussi avec une belle somme d’argent.
|Résultat
|Points gagnés
|Gains en euros
|Gains en CHF (arrondi)
|Vainqueur
|1000
|946'610
|876'000
|Finaliste
|650
|516'925
|478'000
|Demi-finaliste
|400
|282'650
|262'000
|Quart de finaliste
|200
|154'170
|143'000
|3ème tour
|100
|82'465
|76'000
|2ème tour
|50
|44'220
|41'000
|1er tour
|10
|24'500
|23'000
La liste des participants de cette édition 2025 est particulièrement relevée. Avec Carlos Alcaraz (ATP 1), Jannik Sinner (ATP 2), Alexander Zverev (ATP 3), Taylor Fritz (ATP 4), Ben Shelton (ATP 6), Alex de Minaur (ATP 7) et Lorenzo Musetti (ATP 8), presque tout le top 10 mondial sera au rendez-vous. Seuls Novak Djokovic (ATP 5), Jack Draper (ATP 9) et Holger Rune (ATP 10) manqueront à l’appel.
En queue de peloton malgré un total de plus de 6 millions d’euros
Cette année, l’ATP Tour a organisé neuf tournois Masters 1000 à travers le monde, avec des écarts notables en matière de dotation. Le tournoi de Paris, qui distribue un total de 6'128'940 euros, se classe dernier à égalité avec celui de Monte-Carlo.
|Tournoi
|Dotation total en euros (arrondi)
|Gains du vainqueur en euros (arrondie)
|Indian Wells
|8'365'000
|1'037'000
|Miami
|7'934'000
|970'000
|Monte-Carlo
|6'129'000
|947'000
|Madrid
|8'055'000
|985'000
|Rome
|8'055'000
|985'000
|Toronto
|7'934'000
|970'000
|Cincinnati
|7'934'000
|970'000
|Shanghai
|7'936'000
|970'000
|Paris
|6'129'000
|947'000
Comme pour les tournois du Grand Chelem – où l’US Open a battu un nouveau record cette année avec une dotation totale de 90 millions de dollars – c’est également aux Etats-Unis que les Masters 1000 sont les plus lucratifs. A Indian Wells, le vainqueur Jack Draper a empoché 1'037'000 euros, soit environ 959'000 francs suisses. A Paris, le champion devra se contenter de «seulement» 876'000 francs.