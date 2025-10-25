Avant les ATP Finals de novembre, les meilleurs joueurs du circuit masculin font escale à Paris pour le dernier Masters 1000 de la saison. En plus des précieux 1000 points pour le classement mondial, le vainqueur repartira avec près d’un million d’euros.

Des millions à la clé pour le dernier tournoi

1/4 Du 25 octobre au 2 novembre, Paris accueillera le dernier grand tournoi ATP de l'année. Photo: Getty Images

Alexander Hornstein

A partir des quarts de finale, les chiffres s'envolent

Le Masters de Paris (25 octobre – 2 novembre) n’est pas seulement le dernier grand tournoi avant les finales ATP de Turin (à partir du 9 novembre), mais aussi le dernier tournoi à 1000 points de la saison. Comme toujours lors d’un événement de cette catégorie, le vainqueur repartira non seulement avec de précieux points pour le classement mondial, mais aussi avec une belle somme d’argent.

Résultat Points gagnés Gains en euros Gains en CHF (arrondi) Vainqueur 1000 946'610 876'000 Finaliste 650 516'925 478'000 Demi-finaliste 400 282'650 262'000 Quart de finaliste 200 154'170 143'000 3ème tour 100 82'465 76'000 2ème tour 50 44'220 41'000 1er tour 10 24'500 23'000

La liste des participants de cette édition 2025 est particulièrement relevée. Avec Carlos Alcaraz (ATP 1), Jannik Sinner (ATP 2), Alexander Zverev (ATP 3), Taylor Fritz (ATP 4), Ben Shelton (ATP 6), Alex de Minaur (ATP 7) et Lorenzo Musetti (ATP 8), presque tout le top 10 mondial sera au rendez-vous. Seuls Novak Djokovic (ATP 5), Jack Draper (ATP 9) et Holger Rune (ATP 10) manqueront à l’appel.

En queue de peloton malgré un total de plus de 6 millions d’euros

Cette année, l’ATP Tour a organisé neuf tournois Masters 1000 à travers le monde, avec des écarts notables en matière de dotation. Le tournoi de Paris, qui distribue un total de 6'128'940 euros, se classe dernier à égalité avec celui de Monte-Carlo.

Tournoi Dotation total en euros (arrondi) Gains du vainqueur en euros (arrondie) Indian Wells 8'365'000 1'037'000 Miami 7'934'000 970'000 Monte-Carlo 6'129'000 947'000 Madrid 8'055'000 985'000 Rome 8'055'000 985'000 Toronto 7'934'000 970'000 Cincinnati 7'934'000 970'000 Shanghai 7'936'000 970'000 Paris 6'129'000 947'000

Comme pour les tournois du Grand Chelem – où l’US Open a battu un nouveau record cette année avec une dotation totale de 90 millions de dollars – c’est également aux Etats-Unis que les Masters 1000 sont les plus lucratifs. A Indian Wells, le vainqueur Jack Draper a empoché 1'037'000 euros, soit environ 959'000 francs suisses. A Paris, le champion devra se contenter de «seulement» 876'000 francs.