Des millions à la clé pour le dernier tournoi
Voici combien rapportera le Masters 1000 de Paris

Avant les ATP Finals de novembre, les meilleurs joueurs du circuit masculin font escale à Paris pour le dernier Masters 1000 de la saison. En plus des précieux 1000 points pour le classement mondial, le vainqueur repartira avec près d’un million d’euros.
Publié: 14:39 heures
Du 25 octobre au 2 novembre, Paris accueillera le dernier grand tournoi ATP de l'année.
Photo: Getty Images
A partir des quarts de finale, les chiffres s'envolent

Le Masters de Paris (25 octobre – 2 novembre) n’est pas seulement le dernier grand tournoi avant les finales ATP de Turin (à partir du 9 novembre), mais aussi le dernier tournoi à 1000 points de la saison. Comme toujours lors d’un événement de cette catégorie, le vainqueur repartira non seulement avec de précieux points pour le classement mondial, mais aussi avec une belle somme d’argent.

RésultatPoints gagnésGains en eurosGains en CHF (arrondi)
Vainqueur1000946'610876'000
Finaliste650516'925478'000
Demi-finaliste400282'650262'000
Quart de finaliste200154'170143'000
3ème tour10082'46576'000
2ème tour5044'22041'000
1er tour1024'50023'000

La liste des participants de cette édition 2025 est particulièrement relevée. Avec Carlos Alcaraz (ATP 1), Jannik Sinner (ATP 2), Alexander Zverev (ATP 3), Taylor Fritz (ATP 4), Ben Shelton (ATP 6), Alex de Minaur (ATP 7) et Lorenzo Musetti (ATP 8), presque tout le top 10 mondial sera au rendez-vous. Seuls Novak Djokovic (ATP 5), Jack Draper (ATP 9) et Holger Rune (ATP 10) manqueront à l’appel.

En queue de peloton malgré un total de plus de 6 millions d’euros

Cette année, l’ATP Tour a organisé neuf tournois Masters 1000 à travers le monde, avec des écarts notables en matière de dotation. Le tournoi de Paris, qui distribue un total de 6'128'940 euros, se classe dernier à égalité avec celui de Monte-Carlo.

TournoiDotation total en euros (arrondi)Gains du vainqueur en euros (arrondie)
Indian Wells8'365'0001'037'000
Miami7'934'000970'000
Monte-Carlo6'129'000947'000
Madrid8'055'000985'000
Rome8'055'000985'000
Toronto7'934'000970'000
Cincinnati7'934'000970'000
Shanghai7'936'000970'000
Paris6'129'000947'000

Comme pour les tournois du Grand Chelem – où l’US Open a battu un nouveau record cette année avec une dotation totale de 90 millions de dollars – c’est également aux Etats-Unis que les Masters 1000 sont les plus lucratifs. A Indian Wells, le vainqueur Jack Draper a empoché 1'037'000 euros, soit environ 959'000 francs suisses. A Paris, le champion devra se contenter de «seulement» 876'000 francs.

