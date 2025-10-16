DE
L'Italien fait planer le doute
Jannik Sinner participera-t-il à la phase finale de la Coupe Davis?

Le champion italien Jannik Sinner est incertain pour la défense du titre en Coupe Davis à Bologne. Après son abandon à Shanghai, il se concentre sur sa récupération avant de prendre une décision sur sa participation.
Publié: 15:53 heures
Jannik Sinner ne sait pas s'il jouera la Coupe Davis en novembre à Bologne.
Photo: Alex Plavevski
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Jannik Sinner (ATP 2) ne sait pas encore s'il prendra part à la phase finale de la Coupe Davis à Bologne (18-23 novembre). L'Italie remettra en jeu le trophée conquis en 2023 et 2024.

«Je n'ai pas encore décidé, je ne le sais pas», a dit Jannik Sinner en marge du tournoi exhibition Six Kings Slam à Ryad, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision Sky Sport. L'Italien reste sur un abandon au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (31e) en raison de crampes à la cuisse droite.

«Maintenant, je vais bien»

«On essaie de comprendre pourquoi j'ai eu ces crampes, des fois, il n'y a pas toujours un pourquoi. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais maintenant, je vais bien, c'est le plus important», a ajouté l'Italien, qui affrontera le Serbe Novak Djokovic en demi-finales de l'exhibition saoudienne, dont le vainqueur touchera 6 millions de dollars.

Portée par Jannik Sinner, l'Italie a remporté en 2023 la deuxième Coupe Davis de son histoire, la première depuis 1976, en battant en finale l'Australie. L'an dernier, elle a conservé, toujours avec l'ancien no 1 mondial, le prestigieux Saladier d'argent en battant cette fois les Pays-Bays.

