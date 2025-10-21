DE
De retour à Athènes
Novak Djokovic renonce au Masters 1000 de Paris

Novak Djokovic a annoncé mardi soir qu'il ne participerait pas au Masters 1000 de Paris, qui se déroule du 27 octobre au 2 novembre.
Publié: il y a 13 minutes
Novak Djokovic ne jouera pas à Paris
Photo: Andy Wong
ATS Agence télégraphique suisse

Novak Djokovic avait souffert au début du mois d'octobre à Shangai. Épuisé, en proie à des conditions extrêmes, il avait finalement cédé en demi-finale du tournoi. Une fatigue qui ne l'avait ensuite pas empêché de disputer le tournoi d'exhibition du Six Kings Slam. Un enchaînement visiblement compliqué. Ce mardi, le Serbe a annoncé se retrier du Masters 1000 de Paris. Il reviendra à la compétition la semaine suivante, pour l'ATP 250 d'Athènes, où Stan Wawrinka sera aussi de la partie.

Vainqueur à 7 reprises

«Malheureusement, je ne jouerai pas à Paris cette année», a expliqué le numéro 5 mondial sur Instagram. Septuple vainqueur du tournoi parisien, il espère cependant disputer encore une édition dans la capitale française. «J'y ai eu des souvenirs merveilleux et de grands succès au fil des années», ajoute l'homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

