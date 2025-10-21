DE
Face à un espoir
Le tenant du titre des Swiss Indoors éliminé au 1er tour

Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 33) ne signera pas le doublé aux Swiss Indoors. Le tenant du titre a été éliminé dès le 1er tour mardi après-midi à Bâle.
Le Français Giovanni Mpetshi Perricard voit son parcours s'arrêter brutalement à Bâle.
Le Français au service supersonique – ses premières balles sont régulièrement flashées à plus de 230 km/h – s'est incliné 7-6 (8/6) 6-3 devant le grand espoir brésilien João Fonseca (ATP 46). Celui-ci défiera donc le Tchèque Jakub Mensik (ATP 19), tombeur lundi du Bâlois Henry Bernet (ATP 481), en 8e de finale mercredi dès 20h.

Joao Fonseca a fait forte impression pour son entrée en lice.
João Fonseca (19 ans), lauréat des Nex Gen ATP Finals 2024 – le Masters de fin d'année réservé aux moins de 21 ans –, a maîtrisé son sujet face à Giovanni Mpetshi Perricard. Le jeune espoir du tennis n'a pas été confronté à la moindre balle de break, face à un joueur tout de même limité sur le plan défensif.

Un seul break aura suffi

Vainqueur de son premier titre ATP en février à Buenos Aires alors qu'il n'avait que 18 ans, João Fonseca a signé l'unique break dans le deuxième jeu du deuxième set, après avoir dominé le jeu décisif. À noter que Giovanni Mpetshi Perricard va perdre une vingtaine de places dans la hiérarchie lundi prochain après cette élimination prématurée.

