Wawrinka et Bernet espèrent faire vibrer le public bâlois

Le tournoi de tennis de Bâle s'ouvre avec un plateau relevé, incluant Taylor Fritz et Ben Shelton. Malgré l'absence de stars majeures, l'événement offre 2,68 millions d'euros de prize money et accueille le surprenant vainqueur de Shanghai, Valentin Vacherot.

1/4 Stan Wawrinka espère briller une dernière fois à Bâle. Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Les Swiss Indoors, qui démarrent lundi, présentent une fois de plus un très bon casting. Seule ombre au tableau: parmi les meilleurs Suisses, presque tous manquent à l'appel en raison notamment de blessures. Mais Stan Wawrinka et Henry Bernet peuvent faire vibrer le public de Bâle.

Il y a moins de deux mois, Leandro Riedi et Jérôme Kym avaient fait rêver les amateurs de tennis suisses en atteignant respectivement les 8es et les 16es de finale de l'US Open, après être tous deux sortis des qualifications. Une invitation pour les Swiss Indoors leur semblait alors promise.

Mais le Zurichois a mis un terme à sa saison après une nouvelle opération (à l'aine), la troisième en à peine plus d'une année. Et l'Argovien n'a pas confirmé ses exploits du Majeur new-yorkais, subissant notamment une nette défaite face au modeste Dhakshineswar Suresh face à l'Inde en Coupe Davis.

Dominic Stricker étant également au repos forcé, les espoirs helvétiques reposeront avant tout sur les épaules du «quadra» vaudois Stan Wawrinka (ATP 137). L'ex-no 3 mondial avait passé un tour l'an dernier, s'inclinant avec les honneurs face au futur finaliste Ben Shelton.

Deux fois demi-finaliste à Bâle (2006 et 2011) et toujours no 1 helvétique, Stan Wawrinka a logiquement hérité d'une «wild card» pour cette édition 2025, 22 ans après sa première apparition à la Halle St-Jacques. Il rêve toujours de signer un ultime exploit sur le circuit principal.

Une première pour Henry Bernet

Mais s'il a signé de belles performances en Challenger, avec des finales (perdues) à Aix-en-Provence et à Rennes, le Vaudois de 40 ans est à la peine sur le front de l'ATP Tour. Le triple vainqueur de Grand Chelem n'y a remporté que deux matches en 2025 (un à Bucarest, un à Umag), en onze tournois disputés.

Deuxième Suisse présent grâce à une invitation, Henry Bernet vivra lui son baptême du feu dans le tableau final d'un tournoi ATP, un peu plus d'un mois après avoir fait ses débuts en Coupe Davis. Le Bâlois de 18 ans, champion junior de l'Open d'Australie, devra surtout se faire plaisir sur le court.

Le fait qu'aucun Suisse n'ait atteint la finale depuis le 103e et dernier titre de Roger Federer en 2019 n'est pas seulement dû à une certaine baisse de niveau du tennis masculin helvétique, mais aussi à la concurrence internationale. Certes, pour la troisième année consécutive, aucune grande star ne sera de la partie.

Mais avec les Américains Taylor Fritz (ATP 4) et Ben Shelton (ATP 6) ainsi que six autres joueurs du top 20 au total, le plus grand événement sportif annuel de Suisse, qui propose un «prize money» de 2,68 millions d'euros, promet cette année encore du grand spectacle. L'une des attractions sera le Monégasque Valentin Vacherot, dont le sacre-surprise à Shanghai lui a valu une invitation.