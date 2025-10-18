Holger Rune, tête de série no 3 des Swiss Indoors, pourrait manquer le tournoi suite à une blessure au tendon d'Achille droit. Le Danois s'est retiré en demi-finale à Stockholm, et pourrait être absent des courts pendant 4 à 6 mois si le diagnostic est confirmé.

Déchirure du tendon d'Achille pour le Danois Holger Rune

Déchirure du tendon d'Achille pour le Danois Holger Rune

Holger Rune souffre d'une déchirure du tendon d'Achille Photo: ANDERS WIKLUND

ATS Agence télégraphique suisse

Holger Rune devrait manquer les Swiss Indoors, dont il est la tête de série no 3. Le Danois, contraint à l'abandon samedi en demi-finale à Stockholm, souffrirait d'une déchirure du tendon d'Achille droit.

Le no 11 mondial s'est blessé alors qu'il menait 6-4 2-2 face au Français Ugo Humbert. Il s'est arrêté en plein échange, expliquant tout de suite avoir ressenti une douleur au niveau du tendon d'Achille. Sa mère, Aneke Rune, a déclaré à la télévision danoise qu'il s'agissait d'une déchirure.

Le probable forfait d'Holger Rune, qui devrait être éloigné des courts pendant 4-6 mois si le diagnostic était confirmé, vient s'ajouter à ceux annoncés samedi de Zizou Bergs et de Benjamin Bonzi. En conséquence, trois des quatre perdants du 2e tour des qualifications seront admis dans le tableau principal en tant que «lucky losers». Le Tessinois Remy Bertola (ATP 259) a donc peut-être fait le plus dur en se hissant au 2e tour de ces qualifications...