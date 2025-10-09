Valentin Vacherot réalise l'exploit au Masters 1000 de Shanghai. Le qualifié monégasque, 204e mondial, élimine Holger Rune (11e) et se hisse en demi-finale, assurant sa première entrée dans le top 100 ATP.

Valentin Vacherot est demi-finaliste à Shanghai! Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le 204e joueur mondial disputera les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai. Issu des qualifications, le Monégasque Valentin Vacherot s'est hissé dans le dernier carré en sortant Holger Rune jeudi.

Valentin Vacherot s'est imposé 2-6 7-6 (7/4) 6-4 devant le Danois, actuel 11e du classement ATP. Jamais mieux classé que 110e dans la hiérarchie (en juin 2024), il est assuré de figurer pour la première fois dans le top 100 (92e au pire) à l'issue d'un tournoi complètement fou.

Holger Rune a eu des crampes

Valentin Vacherot a certes profité des malheurs de Holger Rune, lequel a souffert de crampes – comme de nombreux autres joueurs dans ce tournoi – durant le troisième set. Sa nervosité s'est forcément ressentie alors qu'il servait pour le match: il a même dû écarter deux balles de 5-5 avant de conclure sur sa deuxième occasion.

«C'est incroyable. Je n'étais même pas supposé rentrer dans le tableau des qualifications», a rappelé sur le court Valentin Vacherot, qui a eu besoin de 3h00 pour décrocher sa septième victoire à Shanghaï. Où il était passé à deux points de la défaite au 2e tour des qualifications neuf jours plus tôt.

Premier Monégasque à atteindre les demi-finales dans un Masters 1000, Valentin Vacherot affrontera Novak Djokovic (ATP 5) ou Zizou Bergs (ATP 44) pour une place en finale. Il a évolué jeudi sous les yeux de son cousin, le Français Arthur Rinderknech (ATP 54), qui disputera son quart de finale vendredi contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 13).